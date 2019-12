Mi ha colpito tantissimo la partecipazione spontanea delle sardine in Piazza San Giovanni a Roma, e ancor di più i loro sei punti (in particolare i primi 5), perché per la prima volta in Italia un movimento politico, anche se non partitico, mette la comunicazione al centro dell’agenda politica.

Sui cinque punti delle sardine si può discutere molto, ma nessuno mai prima di loro (forse perché Mattia e gli altri sono Millennials?) aveva compreso la potenza della comunicazione come fattore vero di cambiamento, sia del panorama politico che del Paese. È questa la vera forza delle sardine, un “branco” giovane, vasto e variopinto, con sensibilità diverse che arricchiscono questo movimento popolare e lo rendono un fenomeno innovativo perché a differenza di girotondi e popolo viola, c’è uno stile diverso a unire questa moltitudine di sardine e non solo il “nemico” politico del momento, ieri Berlusconi e oggi Salvini.

Una differente comunicazione, più attenta alle forme istituzionali e aderente alla realtà, non basata sulla famigerata “kayfabe” – mutuata dal wrestling e quindi per sua natura finta ma conflittuale – e per questo motivo fattore di cambiamento.

C’è il tema dei social media, intrisi di odio (come ci svela uno studio di Identità digitale), che sono però al contempo anche uno straordinario strumento di partecipazione popolare e le sardine ne sono l’esempio, unite in maniera casuale e per questo motivo ancor più belle. Bisogna scegliere chi essere. E le sardine hanno capito che oltre al “cosa” è il “come” a essere determinante.

Perché nella società liquida di oggi, la comunicazione è il vero fattore di cambiamento. “Yes we can” era un inno al cambiamento, all’azione, alla cittadinanza attiva. Potrebbe essere ancora oggi il manifesto contro la narrazione della rabbia, della paura, della violenza. Sì, le sardine ce la possono fare.

La missione delle sardine è il cambiamento attraverso la comunicazione ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo