QUESTO GOVERNO E UN NON-GOVERNO Conte non fa nulla, ma a nessuno sembra importare, va bene così.

Il governo c’è e non c’è, fa e disfa, decide e non decide. Ma non ha alcuna importanza. A tutti sembra interessare solo che viva, che stia al suo posto.

In realtà, come tutti sanno, è stato messo al mondo solo per consentire a questo parlamento, e non al prossimo, di arrivare alla nomina del prossimo presidente della Repubblica, per il quale si fanno nomi ai quali sarà impossibile opporsi anche da parte di gente come Salvini. Si parla, ad esempio, di Draghi, e di gente di questo livello.

Il che non toglie, però, che il paese stia vivendo un momento difficile. L’Italia sta attraversando uno dei periodi più difficili degli ultimi tre-quattro decenni. Gli elementi di questa difficoltà sono evidenti:

1- Stagnazione economica, con crescite inferiori allo 0,5 per cento all’anno, e senza alcuna possibile soluzione o variazione.

2- Una politica tumultuosa quanto spesso inconcludente.

3- Un debito pubblico che sta arrivando a livelli di guardia, molto vicino al 135 per cento del Pil.

Tutto questo non è avvenuto per caso o di colpo. Dietro c’è una lunga storia di decisioni sbagliate o ambigue o confuse. Di slogan senza senso ripetuti in continuazione (tipico, il rilancio del Sud, che ormai va avanti da un secolo). Soprattutto hanno pesato, e pesano, le riforme non fatte, sempre annunciate e mai realizzate.

Si assiste come a una frantumazione del potere e con la tendenza delle singole regioni a farsi Stati.

In mancanza di scelte politiche chiare e utili per il paese, si è preceduto con la vecchia e collaudata tecnica del consociativismo: ci si mette d’accordo tutti prima e si vede quel che si può fare. Che di solito è poco e certamente inferiore al necessario.

Tutto questo, in sostanza, la rinuncia da parte della politica a fare davvero la politica, ha portato il paese a questa fase di stagnazione economica, politica e culturale. Con “esplosioni” sociali che ogni tanto arrivano a scuotono: popolo viola, sardine, chissà cosa domani.

Tutte cose utili, ma che, alla prova dei fatti, non sembrano ancora in grado di smuovere la politica-politica dalla sua sonnolenza, una sorta di torpore post-prandiale prolungato.

In verità, nessuno sembra governare questo paese, e proprio nel momento del bisogno.

QUESTO GOVERNO E UN NON-GOVERNO

