Si RENZI è l’unico che sarà in grado di far ballare il governo sulle punte.Altrimenti si va a casa cari grillirossi.

Credo di parlare a nome di tanti militanti che hanno le mie stesse idee e amano la politica, ma soprattutto che rispettano anche chi la vede diversamente perché siamo in democrazia,ma soprattutto bisogna essere educati e rispettosi di tutti. Ho sempre avuto passione per la politica, e credetemi che visto l’andazzo comportamentale dei politici, non è cosa facile. Questa mia passione mi è nata seguendo il #PartitoDemocratico di #MatteoRenzi, perché ho trovato in questa persona un qualcosa in più che negli altri politici. Seppur con tanti difetti, mi ha affascinato il suo modo di fare politica, il suo carisma, la sua competenza, e la sua semplicità nel parlare. Ero con lui quando il PD era al 40%,sono rimasto con lui con il PD al 18%,ed ora sono militante di Italia Viva. Il percorso è stato pieno di difficoltà, prima fra tutte i continui attacchi dei presunti amici di partito, e di tutti i mezzi di informazione, cosa incomprensibile, dato che gli anni del governo Renzi, hanno portato l’italia, dal segno meno al segno più, con praticamente tutti i parametri di crescita positivi, ma soprattutto è stato il governo che ha fatto più riforme negli ultimi venti anni. Sicuramente si sarà fatto qualche errore, ma chi non sbaglia? Poi ho seguito le continue conferenze di Renzi, sia all’estero dove è richiestissimo, direi il più richiesto tra i politici italiani, e in Italia. Poi ci sono i tanti ricordi bellissimi. Cito i giri con il camper per l’italia, dove ha saputo riempire piazze, cinema e teatri. Senza essere né tifoso, né fanatico, mi sono affezionato a questo politico, che ho orgogliosamente conosciuto di persona e che continuerò a sostenere con grande forza. Tornando ai giorni nostri, per quanto mi riguarda non è cambiato nulla se non i dati sull’apprezzamento di questo politico. È vero che Italia Viva è al 5%, come è anche vero che a tre mesi dalla nascita di questo Partito, non si può pretendere di più. Renzi ha avuto coraggio, forse sbagliando, perché secondo me doveva farsi un partito, quando gli indici del suo apprezzamento erano al massimo. Comunque fa niente accettiamo con grande positività questo nuovo percorso e vediamo dove ci porterà. Matteo, sta dando tutto, ed è stato il politico che con le sue scelte ha evitato l’aumento dell’Iva. Di questo bisogna prenderne atto. Concludo con una mia opinione sul suo ultimo discorso al Senato. Un discorso durato 10 minuti. Un discorso impeccabile. Un discorso da politico di categoria superiore. Un discorso che nessun altro politico sarebbe stato in grado di fare meglio . Un discorso dove c’era tutto quello che serve al nostro paese per uscire dalla crisi. Un discorso che chiunque è appassionato di politica dovrebbe avere l’obbligo di ascoltare. Un discorso di un politico che l’Italia evidentemente non merita. Un discorso da numero 1. Matteo Renzi, anche se i sondaggi non ti premiano, per me rimani il migliore. #avanti #insieme

Si RENZI è l’unico che sarà in grado di far ballare il governo sulle punte.Altrimenti si va a casa cari grillirossi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo