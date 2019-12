Bpb, Renzi attacca M5s: “Ci accusarono di essere amici delle banche. E oggi stanziano 900 milioni” “Vi sembra giusto che per anni ci abbiano attaccato con l’accusa di essere amici dei banchieri quando noi per il salvataggio delle banche abbiamo messo zero fondi pubblici e invece ora si mettono 900 milioni? Del resto i Cinque stelle sono quelli che protestavano contro la Boschi quando in Aula poneva le questioni di fiducia e oggi mettono la fiducia sulla legge di bilancio”: così Matteo Renzi attacca gli alleati di governo pentastellati sulla vicenda della Banca Popolare di Bari.

“Quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. Dopodiché non si potevano non salvare i risparmiatori. Mi limito solo a chiedere se vi sembra giusto che per anni ci abbiano attaccato con l’accusa di essere amici dei banchieri quando noi per il salvataggio delle banche abbiamo messo zero fondi pubblici e invece ora si mettono 900 milioni”: così Matteo Renzi è intervenuto sulla questione della Banca Popolare di Bari. Lo ha fatto attaccando il partito di Luigi Di Maio: “Del resto i Cinque stelle sono quelli che protestavano contro la Boschi quando in Aula poneva le questioni di fiducia e oggi mettono la fiducia sulla legge di bilancio”, ha aggiunto il leader di Italia Viva, parlando con la stampa in Senato.

Anche ieri l’ex presidente del Consiglio aveva sottolineato come per moltissimo tempo fosse stato accusato di fare gli interessi delle banche proprio da coloro che ora si ritrovano ad approvare un piano da 900 milioni di euro per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. “Anche sulle banche il tempo è galantuomo. Ci hanno rovesciato fango addosso ma avevamo ragione noi: davanti al Decreto sulla Popolare di Bari dovrebbero almeno chiedere scusa. Noi comunque pensiamo solo all’interesse dei risparmiatori e dei lavoratori. Perché la nostra serietà è più forte della loro ipocrisia”, ha scritto Renzi su Facebook, condividendo una sua intervista.

Parlando del capo politico pentastellato, Renzi ha affermato: “Ha utilizzato contro di noi un linguaggio violento per provvedimenti molto più soft di quelli che voterà stasera in Consiglio dei ministri. In un mondo normale Di Maio oggi dovrebbe scusarsi, per Etruria come per Bibbiano, ma so che è chiedere troppo: basterebbe che capisse quanto male fanno violenza verbale e menzogne. Il tempo è galantuomo, sempre. E la verità arriva, prima o poi ma arriva”.

Il decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri stabilisce il potenziamento delle capacità patrimoniali e finanziarie della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (Mcc) fino a un massimo di 900 milioni di euro. In questo modo l’istituto bancario potrà operare quale Banca di investimento: verrà disposto un aumento di capitale che consentirà a Mcc, insieme con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) e ad eventuali altri investitori, di partecipare al rilancio della Banca Popolare di Bari. In questo modo, ha comunicato palazzo Chigi, si conferma “la determinazione del Governo nel tutelare i risparmiatori, le famiglie, e le imprese supportate dalla Bpb”. La Banca Popolare di Bari è stata sottoposta lo scorso dicembre alla procedura di amministrazione straordinaria da parte della Banca d’Italia.

Quanto fango, quante BALLE, che SCHIFO! Un paese condizionato dal più INDECENTE sistema di (dis)informazione esistente al mondo. GATTOPARDI (e non solo …) d’Italia tutti uniti contro UNO (indovinate chi)! ultima modifica: da

