L’Italia è sempre di più sotto la dittatura della MAGISTRATURA. Stando a quanto pubblicano due organi solitamente bene informati, sulle cose che si sviluppano nelle procure della Repubblica, e si parla di La Verità ed Il Fatto Quotidiano sul caso OPEN si sta sviluppando un curioso caso di inversione delle procedure. Invece di Trovare il Reato e poi cercare i Colpevoli, in questo caso prima sono stati individuati i Colpevoli, e poi forse si troverà il Reato ! L’Italia è sempre di più sotto la dittatura della MAGISTRATURA.

Ieri ho fatto post sui motivi dell’odio a Renzi..Io ne farei un altro terra terra ma in fondo corretto: SEGUI I SOLDI

1) I soldi degli impiegati delle Province che Renzi voleva abolire

2) i soldi dei premi per meritocrazia SOLO per insegnanti capaci(ora aboliti)

3) i soldi prestati con facilita’ per anni dalle Banche a affaristi che sedevano(fino a Monti)nei CdA delle Banche e che usavano privatizzare gli utili e pubblicizzare le perdite e che sarebbero stati “resi famosi” dalla Commissione Banche voluta da Renzi

4) I soldi evasi sul canone Rai e in generale con i governi Renzi-Gentiloni che hanno recuperato 40 miliardi di evasione nel 2016-2017 5) I soldi..1 miliardo..evasi dai Riva ed esportati illegalmente in Svizzera e recuperati pro-ILVA dal Governo Renzi

5) i soldi che lo Stato pagherà in prima battuta per gravi errori dei magistrati e che si potrà rifare sugli stessi..con la responsabilità civile dei magistrati

7)i soldi sottratti ai CAF..dei sindacati..per circa 20 milioni annui..con la dichiarazione dei redditi precompilata..oltre al dimezzamento dei permessi sindacali

8)i soldi evasi e recuperati con la fatturazione elettronica dei governi Renzi-Gentiloni pari nel 2018 a 4 miliardi etc.etc.etc.

Per fortuna ci sono anche dei MAGISTRATI non collusi con la politica e mafia,uno di questi e GRATTERI che a conclusione duna indagine sotto la sua guida,oggi ha portato al arresto di “Ben oltre 300 arresti in Calabria e in altre Regioni italiane di Nobiluomini del Nostro PAESE..L”Importante Operazione è stata eseguita da 2.500 Carabinieri sul territorio..Ma Lega e FDI continuano ad affermare in piena campagna elettorale per le Regionali che il problema Italiano sono gli stranieri”…Una Donna Nigeriana viene attaccata violentemente mentre piange la sua bimba morta in pronto soccorso ma una delle frasi demenziali e: ” Tanto sfornano un figlio l’anno”… Questo è il risultato della semina dell’Odio e del Razzismo da parte di chi afferma di voler guidare il Paese…Fuori dalle Aule Parlamentari I RAZZISTI!!!!…GRAZIE GRATTERI ITALIA VIVA E GLI ITALIANI ONESTI TI RINGRAZIANO.

L'Italia è sempre di più sotto la dittatura della MAGISTRATURA.

