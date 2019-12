Ma vi pare normale che ogni sera su la7 vada in onda una sorta di processo straccione a Matteo Renzi?

In TV, è talmente vergognoso in modalità e frequenza, l’ attacco che portano a Renzi, che spero un giorno alla scuola di giornalismo introdurranno la materia, “Giornalismo perduto”. Non c’è una accusa, non c’è un’ imputazione, non c’è l’imputato, ma c’è il processo e il verdetto di condanna senza appello. Una così ignobile e vile metodologia è paragonabile solo agli agguati mafiosi e alle gambizzazioni negli anni di piombo.

POI! Sentire a la 7, Bersani parlare di Open criticando l’esistenza di una fondazione, sì legata ad un politico ma che ha sempre avuto bilanci regolarmente dichiarati, quando invece suoi attuali compagni, quindi del centro sinistra e Leu, di fondazioni ne controllano 68 delle quali, mai nessuna ha presentato bilanci pubblici, bhe questa, è una vera ipocrisia. Farlo poi con la compiacenza ed il silenzio di conduttore, giornalisti ed opinionisti è l’apoteosi dell’ingiustizia, ma proprio quella che fa schifo. Chissà a cosa serviranno quei soldi nascosti in quelle 68 fondazioni,su cui nessuna illuminata procura pare sia interessata ad indagare, quel denaro raccolto o donato da tanti appassionati militanti e sostenitori del passato, oltre che dalle rendite attuali degli affitti delle case del popolo. Perchè nessuno dice che anche quelle fondazioni avrebbero potuto evitare la cassa integrazione dei dipendenti del pd o magari salvare dal fallimento lo storico giornale L’Unità? Perchè la colpa di tutto deve essere attribuita sempre e solo a Renzi che raccoglieva fondi per promuovere la propria politica e non a chi, invece, i fondi li possedeva già? Chissà cosa finanzieranno quei beni? Chissà perché la giustizia non può essere uguale per tutti?

QUANTA FACCIA TOSTA CI VUOLE PER ANDARE IN TELEVISIONE E MENTIRE COSI’ SPUDORATAMENTE? (post di Dario Ballini Damato) Bersani:”Non si è mai visto in nessun partito dell’orbe terraqueo che un segretario avesse una sua fondazione, una sua personale raccolta fondi e un suo personale luogo programmatico” In realtà si era già visto. Si chiama Pier Luigi Bersani. E ha la sua Associazione (NENS) fondata dopo la caduta del secondo governo Prodi insieme a Visco. Associazione che raccoglie fondi (addirittura pure col 5X1000) e produce proposte programmatiche. L’unica differenza con Open? Che NENS non ha né i bilanci pubblici né la lista dei finanziatori pubblica. Ma quanta faccia tosta ci vuole per andare in televisione e mentire così spudoratamente? E il contraddittorio? Quando?

MA:Vedo che molti si appassionano, in un senso e nell’altro, alle comparsate fisse che Pierluigi Bersani, non è dato sapere a nome di chi e che cosa, fa sulle reti televisive. Allora giusto per definire la cosa, il 24 febbraio del 2013 si è votato in Italia per il rinnovo della Camera e del Senato. Per il centrosinistra il candidato premier incoronato dalle primarie era Pierluigi Bersani. Orbene nel suo comune di nascita, Bettola, dove la moglie esercitava la professione di farmacista, il centrosinistra alla Camera dei Deputati prese 534 voti, il centrodestra ne prese 700. Al Senato il centrosinistra prese 525 voti e il centrodestra ne prese 659. E con questo ogni discorso si chiude.

Ma vi pare normale che ogni sera su la7 vada in onda una sorta di processo straccione a Matteo Renzi? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo