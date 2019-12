E PARTITA LA GOGNA VERSO.La ragazza che ha fatto il dito medio a Salvini costretta a chiudere i profili social ATTACCATA DAI LEGHISTI.CHE UOMO! E SI CHIEDE DA CHI HA IMPARATO QUESTO GESTO.

La ragazza che ha fatto il dito medio a Salvini costretta a chiudere i profili social

In un testo diffuso da Lodo Guenzi, leader del gruppo ‘Lo stato sociale’ e attribuito alla ragazza si legge: “Il gestaccio era rivolto alle persone a cui ho inviato la foto privatamente e nulla aveva a che vedere con Salvini”

Lo screenshot, l’istantanea della schermata del telefonino, in cui compare il blocco della pagina ufficiale di Matteo Salvini nei confronti del suo profilo. E un post in cui il senatore leghista è taggato con un messaggio: “Ti denuncio”.

È quanto rimasto dell’attività su internet delle ultime 24 ore di Erika Labbe come racconta su Repubblica Gino Martina. È il nome con cui compare, o meglio compariva prima di disattivare i suoi profili social, la 19enne fuorisede di Conversano, divenuta suo malgrado celebre per la fotografia pubblicata il pomeriggio del 18 dicembre su Facebook e Instagram, nella quale ritrae lei in primo piano col dito medio e accanto Matteo Salvini addormentato sul sedile di un aereo.

Una foto corredata da dei cuoricini, diventata in poche ore virale, scatenando ironia, apprezzamento e una valanga di insulti. A condividere e alimentare la gogna sui social è stata la senatrice leghista Roberta Ferrero, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook lo scatto della ragazza, accompagnandolo con queste parole: “Ecco a voi la coraggiosa del giorno. Fa il medio a Matteo Salvini, mentre dorme. Poi però vanno alle manifestazioni delle sardine per dire che in Italia c’è un linguaggio d’odio”.

Poco dopo è stata la pagina dell’ex ministro dell’Interno a riprendere il post della ragazza pubblicando il suo volto in chiaro assieme ai contatti del profilo Insangram col commento: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”.

Gli insulti dei sostenitori del segretario leghista si sono così moltiplicati e sono stati recapitati direttamente alla ragazza, costretta prima a rispondere e a pubblicare la storia su Instagram, poi a minacciare denunce e, infine, a disattivare i suoi profili social.

Savini nel frattempo ha continuato a ironizzare, con una foto e post che lo ritraevano in procinto di partire in treno e l’augurio di trovare viaggiatori accanto a lui diversi dalla 19enne pugliese. “Se fosse mio figlio – ha dichiarato poi in tv ospite de L’aria che tira, su La7 – a fare una roba del genere, torna a casa due schiaffi non glieli toglie nessuno, poi può chiamare il Telefono azzurro, l’Unicef o il pronto soccorso, se mio figlio fa una cosa del genere gli spiego che al mondo ci si comporta in maniera diversa”.

Ma della vicinanza della ragazza pugliese al movimento delle Sardine, come avevano supposto il capo leghista e i suoi sostenitori, non c’è traccia. Tutt’altro. Nelle ultime ore è circolata una sorta di lettera, ripresa anche da Ludovico Guenzi, leader del gruppo rock Lo stato sociale, che apparterrebbe alla 19enne.

La ragazza smentirebbe di far parte del movimento ideato da Mattia Santori, si dichiarerebbe né di destra e né di sinistra, vittima del cyberbullismo dei sostenitori di Salvini e, infine, chiederebbe scusa per l’accaduto. Il cantante riferisce che gliel’ha inoltrata un amico della 19enne, per questo avrebbe deciso di condividerla come aveva fatto con la foto incriminata, accompagnandola dal messaggio: “Una risata vi seppellirà”.

Nel testo si legge: “Salve a tutti, sono Erika Labbe, ho 19 anni e sorpresona, non sono una sardina. Ringrazio la suddetta pagina e Matteo Salvini per aver esposto il mio nome ovunque, facendo sì che mi arrivassero in direct insulti pesanti, minacce di morte, intimidazioni varie e materiale pornografico. Questa foto l’ho condivisa con i miei amici per evidenziare l’incredibile coincidenza di prendere un volo low-cost e ritrovarsi seduti insieme a Salvini. Il gestaccio era, piuttosto, rivolto alle persone a cui ho inviato la foto privatamente e nulla aveva a che vedere con Salvini (il quale se vogliamo dirla tutta è circondato anche da cuoricini vari). Non sono di sinistra e non sono di destra. Di politica mi importa ancora poco e probabilmente tra qualche anno avrò modo di capire al meglio ogni questione legata ad essa. Non mi aspettavo – prosegue – un’esposizione mediatica di questa portata e sinceramente non sono minimamente interessata a diventare ‘famosa’ per qualcosa che ho fatto con tutt’altre intenzioni. Mi spiace se le persone si sono sentite chiamate in causa con questa foto, nulla di ciò era mia intenzione”.

La 19enne pugliese , nel concludere, non nasconderebbe la sua amarezza: “Un piccolo appunto va però ad una questione che mi sta più a cuore: il Cyberbullismo esiste e quest’oggi io ne sono stata vittima. Le parole possono fare male più di quanto crediate – è scritto – e questo, purtroppo, non sembra essere un parere condiviso. Mi spiace tantissimo”.

