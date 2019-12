REQUIEM PER I POPULISTI

Sono stati arroganti e protervi, adesso annaspano.

La lunga e terribile stagione populista sta per finire? Sì. I grillini, che di quel periodo sono stati i più esaltati, sono in rotta, sull’orlo della scissione. E comunque devono registrare fughe di gente che teme di non essere più rieletta: almeno 3 su 4 dovranno tornare sul divano di mamma.

Grillo è tornato a agitare la sua chioma bianca, ma di politica non ha mai capito niente, il suo unico contributo è stato Vaffa, e quindi non salverà nulla. Anche perché c’è poco da salvare. L’unica cosa che i grillini hanno proposto è stata il reddito di cittadinanza e si è rivelato un flop miserabile: soldi distribuiti quasi a casaccio alla gente in cambio di zero. I posti di lavoro si creano con lo sviluppo, non distribuendo denaro pubblico (che non abbiamo nemmeno, debiti).

D’altra parte, basta vedere la manovra di fine anno: circa 30 miliardi, cui 23 per bloccare l’Iva, 4-5 per spese non rinviabili (impegni precedenti), restano 4,5 miliardi: tutto qui, una vera miseria, con la quale non si fa niente.

L’idea di base grillina, studiata da qualche balordo su qualche bigino ancora più balordo, che distribuendo denaro, la gente correva a fare spese rimettendo in moto l’economia, si è rivelata una ciofeca. D’altra parte, se non fosse così non ci sarebbe un solo paese al mondo in crisi.

Dalle difficoltà si esce, anche se la cosa non piace, facendo riforme, cercando di diventare più competitivi, le scorciatoie vanno bene al bar e alla sera davanti all’ultimo bicchiere di whisky in villa, ma la realtà è diversa.

Dei leghisti si è già detto in un altro articolo. Sono cresciuti cavalcando l’opposizione all’immigrazione, ma sono stati presi in contropiede. Il flusso di immigrati si è calmato e anche Salvini e i suoi amici non hanno proposte decenti. Quota 100 è semplicemente un’insensatezza che l’Italia non può permettersi. Ma altro i populisti non hanno proposto: solo distribuzione secca di denaro preso a prestito sui mercati.

La stagione populista, insomma, sta per finire perché erano il vuoto. Figli del rancore e di una certa diffusa ignoranza. Tutta roba con la quale non si costruiscono sviluppo e benessere.

Muoiono perché dentro non c’era niente.

