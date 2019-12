Salvini, da estremo difensore dell’Occidente, contro gli immigrati, a tranquillo leader.

I MASTINI DELLA GUERRA.

C’è speranza anche per i più cattivi? Forse. Fino a un paio di settimane fa Salvini sembrava pronto a scatenare i mastini della guerra contro chiunque lo avesse ostacolato nella sua corsa verso Palazzo Chigi. Con una virata antimmigrati (al limite della decenza umana) aveva portato il suo partito da un modesto 4 per cento e uno splendente 34 per cento.

Ma qui si è accorto di aver raggiunto il limite superiore. Qualunque cosa facesse, non ci si schiodava dal 34 per cento. Poi ha visto che stava addirittura perdendo colpi e il fantasma del 4 per cento ha cominciato a girargli per la testa.

Non solo. Come capita a tutti quelli che hanno molto successo, sono arrivare anche le grane: i rapporti (mai chiariti del tutto) con la Russia di Putin, i famosi 49 milioni scomparsi, gli aerei di Stato usati per andare a fare comizi in tutta Italia.

Così i mastini della guerra sono stati mandati in mensa a fare scorta di carboidrati e lo stesso Salvini sta cercando di riciclarsi come tipo piacione: non più estremo difensore dell’Occidente dalle mire mussulmane, ma simpatico zio che porta regali a Natale.

La ragione di questo tentativo di travestimento è abbastanza ovvia: persino lui ha capito che da sola la Lega non potrà mai conquistare un governo. Gli servono alleati. I 5 stelle, ad esempio, hanno dovuto accettare persino il Pd (sia pure il Pd di Zingaretti, un animale buono e simpatico).

In più c’è l’incognita sardine. Nessuno ha capito bene che cosa sono e dove vanno. L’unica cosa chiara è che non sopportano proprio lui, cioè Salvini.

Insomma, da difensore in ultima istanza dell’Occidente malato e decadente, il capo della Lega si sta trasformando in materiale rovente: gli stessi ex-amici e compagni di governo grillini lo hanno appena scaricato e si avverte che godrebbero nel vederlo davanti ai giudici a spiegare perché ha sequestrato centinaia di immigrati in mare, persino si navi militari italiane. In più c’à la “comunista” tedesca Carola che non gli dà tregua: lui l’ha fatta arrestare, lei lo vuole in galera.

Insomma, fino a qualche settimana fa Salvini era una sorta di novello Alberto da Giussano che con spadone e grinta sistemava i cattivi, adesso è una specie di topo inseguito da tutti i gatti di casa, che deve andare a nascondersi sui tetti.

La ruota della storia, implacabile, fa i suoi giri.

Salvini, da estremo difensore dell’Occidente, contro gli immigrati, a tranquillo leader. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo