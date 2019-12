Sondrio, neonata nigeriana muore in ospedale. “Tra presenti si diceva ‘tanto ne fanno uno all’anno’”. SLIDARIETA ALLA MAMMA.

Si sta montando un caso nazionale su un editoriale di una consigliera M5S che riporta un racconto di una sua conoscenza su un fatto che non ha riscontri, non ha nomi, non ha circostanze, non ha descrizione. L’unica certezza è che questa madre ha perso un bambino, tutto il resto dalle scuse dell’ospedale ai tweet dei vari politici ai post nei vari giornali sono affermazioni basate su fatti incerti. Ha senso? Fa più male al nostro mondo un presunto caso di ignoranza razzista o il trasformare il giornalismo e la comunicazione pubblica in chiacchiere da osteria di avvinazzati?

Ma voi le leggiete le notizie o vuoi che il mondo concordi con quello che pensi? Ti cito la Adnkronos che non aggiunge niente di nuovo: La sala dove eravamo noi – dice – era abbastanza isolata e ci siamo concentrati nel prestare la massima attenzione a una mamma che aveva perso sua figlia. Le urla? Ci sono state certo, ma in questi luoghi le scende di disperazione non sono certo rare. L’altro giorno il figlio di un padre morto per arresto cardiocircolatorio ha preso a calci le porte per esempio. E la morte di questa bimba ha colpito anche noi che non siamo un’unità pediatrica, figuriamoci la madre”. Dopo le urla ”quando le abbiamo ridato la sua bimba l’ha presa ed è diventata dolcissima, coccolandola all’infinto”. Se ci sono state delle frasi razziste ”io non le ho sentite, ma posso dire che se qualcuno le ha dette non le ha gridate o urlate. Parole e commenti comunque da non pronunciare, ovvio, ma come si dice: la mamma dei cretini à sempre incinta’ Il fatto che dentro una sala di rianimazione non senti i commenti razzisti vomitevoli non significa che non siano stati detti, le sale sono isolate da sempre lo erano anche 20 anni fa quando feci il servizio civile al nascente 118, quelle persone andavano filmate e messe in rete che se lo meritavano sul serio come minimo RIPORTARE GLI ARTICOLI E PRIMA ANCORA LEGGERLI E COMPRENDERLI https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/12/18/sondrio-direttore-pronto-soccorso-insulti-non-sentiti_097IEgej309f71m1tgJBqL.html

Si sta montando un caso nazionale su un editoriale di una consigliera M5S che riporta un racconto di una sua conoscenza su un fatto che non ha riscontri ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo