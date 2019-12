Pop Bari: Renzi, ‘in Italia si può parlare male di tutti tranne governatore Bankitalia’.“Io ho fatto una battaglia perché si cambiasse il governatore, nel 2017 quando ero segretario del Pd. Ho perso quella battaglia e ho imparato a mie spese che in Italia si può parlare male di tutti, persino del papa, ma non si può parlare male del governatore della Banca d’Italia” ‘nel 2017 la mia non era polemica personale con Visco’ Io sono rimasto non in minoranza, ma da solo, a chiedere nell’ottobre del 2017 un cambio a Banca d’Italia. Allora sembrò che fosse una mia polemica personale. Tanti che dovevano parlare, preferirono tacere. Oggi, dopo due anni, non ha senso riaprire la polemica”. Matteo Renzi risponde così quando gli viene chiesto se ci sia stato qualche problema nella vigilanza su banca popolare di Bari.Grazie a fanpage per avermi dato l’opportunità di spiegare perché Italia Viva sta dalla parte dei cittadini, sempre e comunque. Su banche, tasse, infrastrutture, sviluppo e lavoro abbiamo le idee chiare.

Quanto fango, quante BALLE, che SCHIFO! Un paese condizionato dal più INDECENTE sistema di (dis)informazione esistente al mondo. GATTOPARDI (e non solo …) d’Italia tutti uniti contro UNO (indovinate chi)! Non solo su quello non sei stato capito. Il referendum lo dimentichiamo? Comunque con Italia Viva Renzi e tutte le persone che, anche esterne al partito, ti stimano e ti sostengono si potrà, e si dovrà!, ripartire. Per governare bene. Per il futuro e per la crescita di questo Paese.

Una intervista pacata e serena sulla questione Banche con gli amici di Fanpage.it Ma quante bugie ci hanno tirato contro? Quanta ipocrisia? Guardiamo avanti amici ultima modifica: da

