COLTELLI GRILLINI PER SALVINI I 5 stelle decisi a liberarsi del capo della Lega, anche per via giudiziaria.

A questo punto la politica italiana sarebbe piaciuta anche a Shakespeare. Si è trasformata in una tragedia, mancano solo i cadaveri, ma forse basterà avere un po’ di pazienza.

Tutto parte dalla richiesta di processo per Salvini per i fatti della nave Gregoretti, da lui bloccata in mare, come ministro dell’Interno, in modo abusivo e illegittimo.

Era giù successo con la nave Diciotti, stesso mare e stessa storia. In quell’occasione Giulia Bongiorno, uno dei migliori avvocati italiani e ministro leghista, diede a Salvini un consiglio secco: qualunque cosa, ma non farti processare, è una faccenda scivolosa e spinosa, porresti anche essere condannato. E infatti il capo della Lega si fece salvare dal senato, grazie ai voti dei grillini. Mai andato sotto processo.

Adesso il copione è lo stesso. Cambia solo la nave, la Gregoretti invece della Diciotti. È presumibile che il consiglio della Bongiorno sia il medesimo: non farti processare da un tribunale.

Ma c’è una differenza sostanziale. I grillini, che sono una realtà morente, non hanno nessuna voglia di scomparire. E hanno pensato che la prima cosa da fare fosse, intanto, quella di ammazzare Salvini, il leader politico che oggi va per la maggiore e al quale è accreditato poco meno di un terzo dell’elettorato italiano.

Fra i grillini, insomma, è corsa la voce: se vogliamo avere qualche speranza di sopravvivere, dobbiamo fare fuori Salvini, che oggi è troppo forte.

E allora ecco i 5 stelle annunciare che non salveranno Salvini questa volta: che vada sotto processo e che si difenda. Classica coltellata alla schiena.

Gli obiettivi sono alti: per vincere davvero bisogna buttare fuori Salvini dalla politica, con qualche condanna infamante e gettando così la Lega nella confusione più totale.

I congiurati, Di Maio in testa, sono assiepati dietro i divani del Senato con i loro coltelli in mano, pronti per la stoccata finale.

Salvini continua a invocare le elezioni, unica sua possibilità di salvezza. Ma nessuno gliele vuole concedere.

Perirà sotto le coltellate grilline?

COLTELLI GRILLINI PER SALVINI I 5 stelle decisi a liberarsi del capo della Lega, anche per via giudiziaria.

