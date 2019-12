Formigli e Travaglio, ogni giorno un processo in tv

Travagliato non ha parlato. Parlerà , nella sua trasmissione Piazza Pulita. Lo ascolteremo con attenzione. Immaginiamo che processerà qualcuno. Non sappiamo ancora chi. Probabilmente lo condannerà (ammenochè non sia Di Maio…). Però ieri ha parlato Formaglio. Il direttore del Fatto ha parlato alla trasmissione di Floris, sempre sulla Sette. Ha detto che Renzi ha preso le tangenti. Così, chiacchierando del più e del meno. Il conduttore ha provato a fargli notare che veramente Renzi non è neppure indagato. Formaglio, infastidito, ha spiegato che questo è un fatto del tutto secondario. I giornalisti non hanno il compito di stabilire chi è colpevole e chi è innocente – ha detto con quella sua aria sempre molto umile e dialogante – i giornalisti hanno il compito di bastonare chi gli pare a loro (o chi gli suggerisce il magistrato più amico).

Renzi lo ha querelato. Poi, siccome Floris gli chiedeva, sconsideratamente, se a lui pare normale che una Procura ordini decine e decine di perquisizioni, all’alba, nelle case di privati cittadini incensurati e non indagati, è sbottato: le perquisizioni – ha spiegato – si fanno all’alba, perché il perquisito deve essere preso di sorpresa. Floris non gli ha chiesto cosa succede se – come nel caso Open – il perquisito viene avvertito della perquisizione, prima che avvenga, da alcuni giornali, – per esempio dal Fatto – che sanno delle perquisizioni prima che queste avvengano. Vabbè.

Formigli : Ti do notizie fresche Una banca fotte un miliardo agli italiani. Bliz di 3000 carabinieri e vengono arrestati per associazione a delinquere 340 persone. Tra cui un colonello dei carabinieri un sindaco un ex onorevole e tanti altri professionisti. Salvini va ha processo per sequestro di persona. Putin prende le difese di Trump e lo sputtana in mondovisione. De Benedetti ha un buffo di 660 milioni con la banca MPS. Cairo ne ha uno di 330 milioni con un’altra banca. Dalle procure escono informazioni riservate a pagamento. Per non parlare di Grillo della Meloni di D’Alema e di Bersani. E tu che fai nella tua trasmissione . Invitando denigratori seriali. Ci parlate di morale su come il senatore Renzi si è comprato casa con un prestito tracciato e pubblicato. Con tanto di accordo sottoscritto ? Non vi dico chi siete. Ma penso che le persone con un minimo di Q.I. sanno perfettamente come classificarvi.

