IO STO CON IL PROCURATORE CAPO NICOLA GRATTERI

Le mani della ‘ndrangheta ovunque, da nord a sud. Una inchiesta iniziata nel 2016 e che con una maxi operazione in tutta italia e all’estero ha portato all’arresto di 334 persone tra mafiosi, politici e uomini delle istituzioni. Una inchiesta che non solo ha ricostruito assetti, gerarchie e affari di 9 locali di ‘ndrangheta, 4 omicidi e 3 tentati omicidi per lungo tempo rimasti insoluti, ma ha soprattutto toccato il più alto e fino ad oggi impenetrabile livello, in cui la ‘ndrangheta si mischia con la politica, l’imprenditoria, le istituzioni, la pubblica amministrazione. “La cosa che più mi ha impressionato in questa indagine – dice il procuratore Gratteri – è stato il livello di permeabilità alla ‘ndrangheta dimostrato da politica e istituzioni”. Il canale è massonico, usa come paravento le logge ufficiali, ma si struttura in una rete che non bada ad appartenenze e obbedienze. Un mondo fatto di un “coacervo di relazioni tra i ‘grandi’ della ‘ndrangheta calabrese e i ‘grandi’ della massoneria”, cioè professionisti “ben inseriti nei contesti strategici (politico,giudiziario, forze armate, bancario, e via dicendo)”. E il Procuratore Capo Nicola Gratteri lancia il suo accorato appello, alla Politica, alla Società Civile, e ai Giovani: “LA POLITICA ABBIA LA DIGNITÀ DI NON PROSTITUIRSI ALLA ‘NDRANGHETA”. Ai giovani: “RIBELLATEVI, NON VOTATE CHI VI PROMETTE POSTI DI LAVORO” Un grande risultato è stato raggiunto, ma adesso tocca alla società civile “BISOGNA OCCUPARE GLI SPAZI CHE NOI ABBIAMO LIBERATO. USCITE, OCCUPATE LE PIAZZE, CREATE ASSOCIAZIONI, ALLENATEVI A GESTIRE LA COSA PUBBLICA, IMPEGNATEVI NEL SOCIALE, NON FATEVI MANIPOLARE DALLA PAURA. Questa è la sfida da oggi, se vogliamo davvero cambiare le cose”.

