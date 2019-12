Come succede in questi casi ogni partito valuterà le carte poi deciderà, anche se qualche partito ha già deciso prima di vedere le carte. Ecco quando si parla di calcio noi italiani siamo tutti allenatori, così ora su questo caso diventeremo tutti giuristi ma va bene così, anche questo fa parte del sale della democrazia. Solo una categoria di persone, almeno su questa vicenda dovrebbe avere il buon gusto di tacere, i grillini. Dal gruppo dirigente fino all’ultimo sfigato che ha già scordato di averli votati, dovrebbe avere il buon gusto di tacere. Muti, zitti, silenzio!

Noi siamo sempre garantisti. Ma non dobbiamo giudicarlo noi: dobbiamo solo decidere se ricorrono le condizioni per procedere sull’eventuale reato del ministro. L’autorizzazione a procedere non ha niente a che vedere con il garantismo. Il nostro giudizio politico e umano nei confronti di Salvini è netto: ha sbagliato lui e con lui ha sbagliato tutto il suo Governo che lo ha vergognosamente sostenuto e coperto. Processualmente abbiamo già votato in passato a favore dell’autorizzazione e non credo che la vicenda sia molto diversa. Tuttavia correttezza vuole che prima si leggano le carte, poi si comunichi la decisione: tutti i politici dovrebbero imparare a fare così, attenendosi al merito e non fermandosi agli slogan. Certo noi non cambiamo idea sulla base dell’interesse politico: giudichiamo i fatti.

Mentre! Dopo aver salvato Salvini dai magistrati , per le stesse accuse, i grillini oggi voteranno a favore dimostrando ancora una volta che fanno schifo e sono interessati solo a mantenere il potere. Due pesi e due misure dimostrando la loro irrilevanza politica e loro inaffidabilità. Renderanno martire Salvini (perché verrà prosciolto dalle accuse) e la magistratura italiana continuerà a perdere quella poca credibilità che ancora ha grazie a tutt”altro tipo di magistrati. Da Tortora a Open passando per i processi politici degli anni di piombo non riconosciuti dalla Francia che all”epoca concedeva l’asilo politico e ad alcuni processi a Berlusconi, la magistratura italiana sta arrivando ai suoi livelli più bassi mettendo in serio pericolo la democrazia di questo paese. Le colpe, come al solito, sono da ricercarsi nella debolezza della nostra politica, incapace di combattere l’avversario con gli strumenti che gli sono propri arrivando a concedere a uno dei poteri dello stato, una sorta di impunità. Questo è un paese che mi piace sempre meno e dove voci come la mia sono isolate e sole, sempre e a prescindere. Come ho avuto modo di dire altre volte, il paese più bello del mondo ma se fosse senza gli italiani che da destra a sinistra lo stanno rendendo un paese dal quale fuggire. Nonostante questo buona vita a tutti voi.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato dovrà valutare l’accusa di sequestro di persona per Matteo Salvini, che ha bloccato per quattro giorni sul molo di Augusta il pattugliatore della Guardia Costiera Gregoretti con a bordo 131 migranti salvati in mare da un peschereccio. ultima modifica: da

