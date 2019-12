Noi garantisti SEMPRE Sono veramente sbalordito! Tutti a chiamare e a chiederci, “quindi salvate Salvini dal processo?”. Premesso che io Salvini, umanamente e politicamente, l’ho già condannato il giorno che sono salito a bordo della Diciotti e quando ho dormito all’addiaccio sul ponte della Sea Watch 3. Ho contestato con i fatti la sua politica, non con le chiacchiere. Premesso inoltre che da gennaio si tornerà a lavorare per far saltare i decreti “insicurezza” voluti dall’ex ministro dell’interno. Fatte queste dovute precisazioni, non capisco cosa ci sia di strano, quando bisogna decidere se mandare a processo o meno un uomo, nel dire: “approfondiremo, guarderemo le carte e poi decideremo”. Se dicessimo che tutto è già deciso, quando il procedimento è stato semplicemente incardinato in giunta per le autorizzazioni a procedere vorrebbe dire che avremmo fatto coincidere il giudizio politico con quello giudiziario. Noi non usiamo le questioni giudiziarie a fini politici, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo. Oppure il garantismo vale per gli amici, mentre per gli avversari politici si diventa giustizialisti? Noi non ci chiamiamo Salvini, non siamo giustizialisti con i poveri cristi, spesso senza colpa, non diciamo “buttare la chiave”, quando vediamo portare via in manette Carola Rackete e non diventiamo improvvisamente garantisti quando i magistrati toccano i potenti come lui. Leggeremo le carte e decideremo, senza isterismi e senza sventolare cappi e manette, come si fa nei paesi civili.

POI C È CAPITAN CODARDO CHE SCAPPA ANCORA… O PER LO MENO CI RIPROVA! «Mi vogliono processare per aver bloccato uno sbarco? L’ho fatto e lo rifarei, e so che avrò al mio fianco milioni di italiani che ci hanno votato per DIFENDERE i confini e la sicurezza dell’Italia!», Matteo Salvini continua a rivendicare di aver bloccato uno sbarco ma al tempo stesso fa sapere che non è stato lui a bloccarlo ma l’intero Governo Conte 1. È tutto qui il senso del paradosso delle politiche salviniane sull’immigrazione: se funzionano è merito suo, se invece qualcosa va storto è colpa di tutti.

Negli Stati Uniti un cretino aveva bruciato una bandiera arcobaleno per dimostrare la sua avversione all’omosessualità. Ieri ha ricevuto una condanna a 16 anni di galera per “crimine d’odio”. Sedici anni. Mi auguro che la nostra commissione parlamentare contro l’odio prenda ad esempio questa vicenda, affinché non si arrivino a condanne esemplari di questo tipo. L’odio non si sconfigge con la vendetta di Stato. Il problema è che da noi , con queste legislature, non si è fatto altro che inasprire le pene a seconda le apparenti emergenze del momento. Continuando di questo passo, non solo arriveremo al livello americano dove le pene sono oggettivamente spropositate, ma evidentemente non ci basterà più nemmeno l’ergastolo.

