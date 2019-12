Una domanda. Ma voi, in settimana, avete letto un tweet o un post della Lamorgese? L’avete sentita o vista in qualche talk show o in radio a glorificare se stessa? Perché, a quanto sembra, solo questa settimana sono stati arrestati 300 ndranghetisti. 300. In una settimana. Ed altre 400 persone sono indagate. Un colpo non duro ma durissimo ai clan che è stato considerato “ la più grande inchiesta dopo il maxi processo di Palermo”. Eppure non abbiamo visto il Ministro degli Interni correre su e giù per le trasmissioni. Pubblicare ossessivamente contenuti social dove si sbrodola. Rilasciare decine di interviste per prendersi tutti i meriti. Molto strano. Sarà che eravamo abituati alla vecchia gestione. Quella del “se non posti sui social non esisti”. Quella che aveva confuso il lavoro da Ministro con quello da influencer. Quindi vedere che oggi c’è un nuovo Ministro che lavora bene, e soprattutto in silenzio, senza proclami e annunci, ci fa un po’ strano. Ma, diciamocelo francamente, quella è in fondo una “stranezza” che ci piace. Ma proprio tanto.

Notate delle differenze! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo