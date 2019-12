Parole eversive di una persona che cerca si scappare dal processo.LA STRATEGIA DEL RATTO

Nave Gregoretti, da Salvini parole eversive contro i giudici: “Attacco alla sovranità”Il capo della Lega sulla richiesta di autorizzazione a procedere per sequestro di persona: “Un attacco al diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini”.

Parole eversive di una persona che cerca si scappare dal processo cercando di delegittimare la magistratura, ignorando l’esistenza delle leggi (che sono uguali per tutti) e buttarla sul complotto:

“Non penso che questi giudici attacchino me, attaccano un popolo. Non c’è in ballo la libertà personale di Salvini è un attacco alla sovranità nazionale, alla sovranità popolare, al diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulla vicenda Gregoretti, arrivando al congresso del partito. “Io rispetto la stragrande maggioranza dei giudici che fanno bene il loro lavoro, qualcuno ha un pregiudizio”, ha aggiunto Salvini.

Ossia vanno bene i giudici che arrestano i migranti e male quelli che indagano su Salvini, Savoini e i vati politici finiti nei guai per vicende di soldi.

