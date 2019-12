Renzi: “Il piano shock è l’occasione per ammodernare l’Italia”

RENZI: SERVONO FATTI NON PAROLE.

Il piano shock può sbloccare 120 miliardi di euro. È una cifra pazzesca, un’occasione di ammodernare l’Italia: creare posti di lavoro anziché dare sussidi assurdi come il reddito di cittadinanza e aiutare la crescita. Purtroppo bisognerà ricorrere a un commissariamento selvaggio ma siamo in emergenza”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al Sole 24 Ore. “Il Premier Conte – continua – ha incontrato più volte in questi giorni Italia Viva: sa co- me la pensiamo. In ogni caso il primo febbraio – dopo che si sarà calmato il clima post elettorale in Emilia Romagna – presenteremo l’articolato di quello che speriamo possa diventare un decreto legge. La Camera lunedì approva il bilancio, dopo dobbiamo approvare il rilancio. E senza crescita non c’è occupazione, non c’è giustizia”.PRENDETE ATTO E L’UNICA STRADA DA PRENDERE SE VOGLIAMO SALVARE L’ITALIA,SERVE LAVORO LAVORO LAVORO,NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO.E CERCHERÒ IN TUTTI MODI PER ATTUARLO.

