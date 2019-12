Mi auguro, per il bene della politica italiana, che questa messa in stato d’accusa di Salvini non sia un modo per “farlo fuori” dalla politica attiva. Troppo spesso si è fatto ricorso alla “giustizia” per eliminare un avversario politico! In modo ironico si potrebbe dire: in quel momento al governo dov’erano Conte, Di Maio, Trenta ecc, ecc… Certo Salvini ci ha messo del suo ma in questo caso “quella politica” nei confronti dell’immigrazione era di tutto il governo, quindi le responsabilità non possono essere scisse a “piacimento”.Complimenti alla squadra dell’allora ministro, grandi legislatori. Ma, forse, era poco importante una legge ben fatta rispetto all’immagine in costruzione dell’uomo forte. Ecco il punto, investire per un utile a breve piuttosto che a lungo termine.E salvini cosa è? il difensore dei confini dai barbari?il difensore della razza? o delle 4 mafie che occupano lo stato?per me è un poveraccio e per di più ignorante di come funziona uno stato di diritto….forse è più ferrato in dittature,questo si.

Non far sbarcare gli immigrati per giorni da una nave é semplicemente disumano. Però, solo il fatto che debba sfiorarci il sospetto che dei politici vengano fatti fuori da una parte della magistratura, che a sua volta fa politica attiva, è gravissimo. Ora tocca ai due Matteo. E poi, è possibile che il provvedimento di un ministro, prima di essere attuato, non venga approvato dal CdM e dal PdC, anche in quel caso Giuseppe Conte? E i ministri Di Maio & co. dov’erano, cosa facevano per impedire il blocco dello sbarco? Tanto per sapere.

I giudici sono anni e anni che hanno fatto a pezzi, a turno tutti; ma non è questo il punto, esso sta nella sostituzione degli spazi politici da parte dei giudici . Che facciano a pezzi Salvini era noto a tutti quale “spezzatino di turno” (ieri è stato “Renzi Open”; l’altro-l’altro ieri Craxi …) . Vi invito a fare un pensiero ai giudici francesi (per paradosso naturalmente) sul perseguire il ministro degli interni francese dopo il fattaccio dei migranti, tra i quali una donna incinta buttati giù dal treno; gli stessi hanno atteso che si ritirasse dalla vita politica l’ex presidente Chirac prima di processarlo e per altri versi in specie per Sarkò. Là c’è da tempo uno Stato qui uno “Stato” caotico .

Ormai sulla giustizia italiana di stampo politico sappiamo tutto e purtroopo questo tutto è il peggio del peggio. E io temo quello che potrà avvenire nel nostro paese proprio a causa di questi giudici e dei loro sodali politici perchè è chiaro come tutto ciò non porterà a nient’altro che ad una rivincita salviniana di proporzioni inaudite. E onestamente non è ciò che mi auguro.

Hanno affondato il Capitano Altro che persecuzione giudiziaria. Sull'immigrazione Salvini ha sfidato lo stato di diritto ma ne è uscito con le ossa rotte. Ecco come i giudici hanno fatto a pezzi i decreti sicurezza

