“Milleproroghe? Roba da azzeccagarbugli di provincia” Renzi avverte Conte: “Con te governiamo in condizioni emergenziali”

Anche il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, è critica sul tema delle concessioni autostradali e ha guidato l’offensiva di Italia Viva in Consiglio dei ministri contro le misure introdotte nel decreto Milleproroghe.

Per Bellanova, che ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera, il “Milleproroghe proroga. Non introduce nuove norme con effetto immediato, peraltro senza aver istruito un lavoro precedente di confrontoeverifica all’interno della maggioranza sulla bontà dei provvedimenti. È un vizio che alcuni devono levarsi”. Per Bellanova, inoltre, “non si cambiano le regole in corso d’opera, dando al mondo l’idea di un Paese totalmente inaffidabile, è un normale principio di civiltà giuridica. È già accaduto con Ilva ma qui, per come era stata concepita inizialmente la norma, di cui peraltro non conosciamo ancora il testo definitivo, l’effetto si sarebbe addirittura moltiplicato”.