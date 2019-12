Renzi: “Revoca concessione ad Autostrade? Azzeccagarbugli. Vengano in Parlamento”.

Invece, tutto condivisibile, nella sostanza. Non si governa con la demagogia. La revoca delle concessioni ad Autostrade senza un piano aziendale granitico già pronto aprirebbe un’altra Alitalia o Ilva. Intanto, con la demagogia stellata abbiamo avviato un fallimentare RdC, che non ha aumentato di uno zero virgola il Pil nazionale (ricordo le sparate di Di Maio che assicurava un nuovo miracolo economico) mentre la famigerata quota cento ha versato nel vaso bucato delle pensioni precoci una quantità di risorse. Invece di investire su giovani talenti (che infatti emigrano con tutto il loro know how) investiamo su anziani e improduttivi, rinverdendo i fasti dell’assistenzialismo anni Settanta. E a coronamento di tutto ciò, Di Maio ha fatto la sua battaglia di retroguardia a favore del contante e contro le sanzioni per i commercianti che rifiutano il POS (se non sbaglio, aiutato in ciò dai renziani).

Infatti, non essendo tifoso come voi AMICI GRULLI, in finanziaria io avrei cancellato RdC, quota cento,80 euro e bonus vari. Via tutto! Con quelle risorse si potevano avviare politiche serie di rilancio. Ma in Italia politica e serietà non riescono ad abbinarsi. La protesta recente ha generato Giggino Di Maio e ciò significa che siamo proprio senza speranza. La differenza fra me e voi è che io sono contro ogni politica demagogica, voi solo contro quella degli avversari, mentre supportate acriticamente la demagogia da straccioni dell’abolitore della povertà.

PROSEGUENDO CON IL PENSIERO DI RENZI!Concordo che nel milleproroghe non si può inserire tutto e il contrario di quello.Sono anche daccordo però che i concessionari dello Stato,di qualsiasi natura,se risultano inadempienti alle clausole della concessione debbano risarcire eventuali danni causati da quelle inadempienze.Sul possibile conflitto di interessi con la Casaleggio associati mi vede daccordo,troppo coinvolta per ritenerla solo una”società privata”.Sulla prescrizione no,non mi vede affatto daccordo,è una legge dello Stato che deve trovare ineluttabile applicazione,fermo restando l’impegno a ricercare le procedure per accorciare processi,una cosa non esclude l’altra e,la stragrande maggioranza delle prescrizioni che si verificano prima della sentenza di 1° continueranno a realizzarsi.almeno fino a che vigerà l’altro obrobrio normativo che la fa decorrere dal momento della commissione del reato e non da quando la Magistratura ne viene a conoscenza e inizia le indagini.Sulla open è chiaro che ha il carbone bagnato e,senza neanche un rinvio a giudizio,già parla di processo e di Cassazione,come sempre.Sulla Gregoretti e la Diciotti penso che i 5S mentirono allora,per salvare il loro”capitano”e mentono adesso per cercare di punirlo,sbagliarono allora e sbagliano adesso.Zingaretti/Conte,no comment.

