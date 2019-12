Ultimo prestito o ennesimo sperpero? Problema risolto per una compagnia che perde 2 mln di nostri euro al giorno?

“6 mesi per salvare Alitalia, o si chiude”. Patuanelli giura che è l’ultimo prestito.Alitalia “perde circa 2 milioni al giorno”, “vorrei sapere cosa si può fare di più rispetto a quanto stiamo facendo”: se lo chiede il ministro dello Sviluppo economico, Stafano Patuanelli, in un’intervista al Messaggero in cui fissa un termine di sei mesi per salvare Alitalia:

“Per salvare Alitalia ci restano sei mesi. L’obiettivo è chiudere entro metà anno, con la scadenza del mandato al commissario. Altrimenti si chiude. Sono stati erogati i 400 milioni di euro di prestito. Non ci saranno altri fondi”. “Per Alitalia questo è davvero l’ultimo intervento dello Stato”, ha assicurato.

Patuanelli chi?Quello che pochi giorni prima del 15 Ottobre diceva: da Affari Italiani – Alitalia: Patuanelli, nessun rinvio, 15 Ottobre termine per offerta vincolante- http://www.affaritaliani.it/…/alitalia_patuanelli…Scemo o in malafede?

Secondo me…tutti e due.

Incomprensibile.Una azienda tecnicamente fallita da 30 anni perché deve essere tenuta in vita artificialmente per altri sei mesi? Cosi, tanto per regalare ancora qualche soldo ai soliti amici&amanti dentro di essa.

Alitalia ha 11600 dipendenti. Perde 2 milioni al giorno. Quindi per garantirgli un posto lo Stato perde 172€ al giorno per ciascun dipendente.Spenderebbe meno a tenerli a casa e dargli la pensione.Alitalia e’ tecnicamente fallita ed e’ marginale nel traffico da/per l’Italia con una quota di mercato di appena l’8%! Se si considera poi che nel mercato interno arriva a malapena al 15%, con questi dati non ha più senso parlare di compagnia di bandiera.

FACCIAMO UN PASSO IN DIETRO! E AMMETTIAMO CHE ERA QUELLO CHE SI DOVEVA FARE! Air France-Klm nel contratto sottoscritto dal Ministro Tommaso Padoa Schiopppa versava al Tesoro 2 Miliardi per l’acquisizione. Il contratto non è stato ratificato dal Parlamento per la cagnara sovranista che difendeva l’italianità. All’abbandono dei capitani coraggiosi il capitale dell’impresa si riduce a zero, ed ai due miliardi bruciati si devono aggiungere i 4 impegnati subito dal Tesoro per coprire debito con la Bad Company. i Capitani coraggiosi non hanno perso neanche un centesimo.Bisogna ringraziare Berlusconi e i cavalieri coraggiosi.I capitani coraggiosi si trovarono in mano una Azienda “pulita” dai debiti in quanto la “bad Comapny” fu in carico allo stato. E nonostante quest sono riusciti a farla fallire….Non bisogna dimenticare che tra i difensori dell’italianità c’erano insieme Bossi (il quale con la Bandiera faceva cose strane) ed Epifani segretario CGIL. L’unico patriota autentico (confrontare con i patrioti di legno contemporanei), che merita un monumento alla memoria, (a morire per primi son sempre i migliori), invece è Tommaso Padoa Schioppa il quale oltre a far risparmiare a contribuenti un milione al giorno da allora, poco dopo dichiarò pure che pagare le tasse è bello!

E’ Bellissimo invece per i dipendenti che hanno respinto al Referendum l’accordo Sindacati Cda per il piano industriale, con il plauso peraltro di sovranisti e patrioti di legno guidati dalla Meloni. Il che rende vomitevole qualsiasi dichiarazione fatta da loro su l’argomento.

QUESTA è la ragione per cui la Unione Europea cerca in tutti i modi di impedire ai governi nazionali di bruciare miliardi di euro nelle caldaie di impossibili salvataggi di aziende in difficoltà. Salvataggi pilotati, oltretutto, dai peggior “Capitan Findus” reperibili sul mercato.

Se si fossero dati i circa venti miliardi di euro che ci è costata Alitalia negli ultimi dieci anni ai suoi dipendenti, ora in Italia ci sarebbero migliaia di milionari in più, molti dei quali avrebbero già creato aziende in grado di assumere altra gente.Non bisogna salvare le aziende esistenti. Bisogna saperne creare di nuove.Anche Ilva pone questo problema.

PS: ALITALIA E Una compagni aerea che come ogni carrozzone statale ha per scopo creare tanta occupazione, quindi, bacino elettorale e clientelismo.

Oltre a questioni di mero ordine elettorale vi sono poi i grassi emolumenti che finiscono nelle saccocce degli amici degli amici, anche quando creano sfaceli su sfaceli.

Tutto secondo la divisa solita dei baracconi statali, solo che essendo in linea teorica Alitalia una società privata, l’emorragia di denaro pubblico usata per mantenere in vita il baraccone viene avvertita, non così per i baracconi ancora di diritto pubblico come la Rai che quanto a compensi e personale in esubero non sfigura.

Vogliamo fare il paragone tra la struttura Mediaset e quella RAI?

Vogliamo fare un confronto dei costi valutando anche lo share e il gradimento da parte dei cittadini?

Certo non è un mistero che tutti i potenziali interessati all’acquisto di Alitalia abbiano sempre posto come conditio sine qua non il poter tagliare il personale così da creare creare competitività.

Se un analista economico che arriva da aziende in attivo in mercati competitivi pone quale condizione essenziale il dover abbattere il personale non lo fa per cattiveria ma semplicemente perché quei posti di lavoro non creano valore ma solamente spese.Quale investitore si prenderebbe mai un’azienda che produce solo buchi avendo il vincolo di non toccare nulla della struttura?

Ovviamente i sindacati si oppongono ad ogni taglio, sanno benissimo che il beneamato carrozzone si vedrà sempre rimpinguare le tasche con denaro pubblico, vi è molto, troppo, interesse da parte della politica a far sì che nulla cambi, quindi possono serenamente porsi di traverso ad ogni vendita e ristrutturazione, Alitalia non ha mai avuto come scopo essere una compagnia aerea ma semplicemente essere un bacino elettorale e un poltronificio e tale si pretende che resti.

Tolti i carrozzoni, i trombati politici dove li metti?

Sarebbe bello che finalmente si sterilizzassero i prestiti con restituzione mai e si lasciasse andare il carrozzone al proprio destino, forse allora si potrebbe fare un’operazione come nel caso di Swissair.

Ovviamente ciò non avverrà mai, dormite sonni tranquilli fancazzisti e piazzati dalla politica, esaurito il “prestito con restituzione a babbo morto” troveranno un nuovo termine per definire il finanziamento pubblico atto a ripianare i bilanci, un po’ come l’alleanza con il PD che venne definita un’asse di governo, la solita storia della zuppa e del pan bagnato.

