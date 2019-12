Che schifo, una manovra vergognosa approvata a colpi di fiducia. Peggio della peggiore prima repubblica.

L’anno scorso hanno presentato ricorso alla Consulta per aver avuto appena 15 gg di tempo per valutare ed emendare la finanziaria. Quest’anno, loro, non concedono alle opposizioni manco 15 minuti. E come se ne escono: “Abbiamo fatto un piccolo miracolo!”. Sic! E il grande fico, quello che balbetta di democrazia,… beh, manco la foglia questa volta. Che figura!

E si preannuncia già un’altro anno bellissimo.Potreste anche mandarvi la letterina di Natale, quella tradizionale piena di false promesse. E invece vi apprestate ad un giorno dove tutti parleranno e nessuno ascolterà. Ed uscirete sorridenti, abbracciandovi, persino con qualche baciamano. Tutto inutile perché a Gennaio sarete punto e a capo. Perché l’Epifania ogni speranza di serietà se la porta via.

MA IL PROBLEMA BANCHE CONTROLLI MANCANTI E POI SALVATE RIMANE E VA TROVATA UNA SOLUZIONE ANCHE SE A SUO TEMPO tutti a criticare Renzi, 2 anni fa, quando poneva il problema del funzionamento della Banca d’Italia nel suo ruolo di vigilanza.

Mi chiedo il perché, ogni volta che succede un casino bancario, la Banca di Italia che è l’organismo di vigilanza, accampa la solita scusa, si è fatto tutto il possibile. Allora mi chiedo, se si è fatto tutto il possibile, perchè è successo, perchè ora abbiamo i risparmiatori truffati o quanto meno che devono essere rimborsati dallo Stato, cioè da tutti noi. Allora due possono essere le ragioni, o la Banca di Italia non ha poteri o personale qualificato e capace, visti i risultati, ne fare queste verifiche, oppure, peggio ancora, vi è una commistione di poteri talmente forte che la fine è sempre la stessa storia, pagano i soliti fessi o Pantalone. In entrambi i casi la figura di Visco è responsabile e colpevole ed ha poco da disquisire. Ora vedrete, se qualche politico non allineato o talmente stupido continua a parlare, che il nostro Prode Presidente della Repubblica che fa parte della congrega, farà il solito appello del cazzo, di difesa dell’indipendenza del potere bancario, bla, bla. A che serve la vigilanza se poi tutte le banche fallite nel tempo si sono mangiati tutti i soldi, perchè il fallimento di una banca non è immediato, ma è la conseguenza di condotte irregolari protrattesi a lungo. Questo signore ha una bella faccia tosta.

Giunti a questo punto ci chiediamo a che serve Bankitalia ? Oggi c’è la BCE ,e come vediamo ormai quotidianamente, Bankitalia non serve a niente ,solo a stampare le monete metalliche e quanto ci costa però mantenere viva un’organizzazione inutile e non efficace ?

Ci fa piacere che Banca di Italia abbia rispettato le regole.Questo signore ha una bella faccia tosta.Quindi bpb è fallita all’interno delle regole.Che ci sia qualcosa che non va nelle regole?Magari Visco, come persona informata sui fatti, ci può dare una opinione?

Sara’ bene che qualcuno ci spieghi cosa intende la banca d’Italia per vigilanza . Ormai stanno diventando parecchie le banche VIGILATE fallite , salvate , travolte da scandali finanziari .Forse per vigilare la banca d’Italia intende altro o la lingua italiana predicata dal Governatore ha altri significati.Vado a memoria e sbaglio sicuramente MPS BANCA ETRURIA POP DI BARI….BancaMarche, Etruria, CariChieti, C.R. Ferrara, Veneto Banca, Pop. Vicenza, Monte dei Paschi, C.R. Rimini, Carige, Pop. Bari ed altre minori sono le banche che di fatto sono andate in default. Più altre che non ricordo . siete sicuri sicuri di aver svolto correttamente il vostro compito di vigilare? no perché da questo universo parrebbe, ma sicuramente sbaglio, che siate abbastanza inadempienti in questo compito.

Più che vigilare, sinceramente, mi pare che da anni voi e Consob stiate facendo da palo. Che non è vigilare, caro Governo. E’ assistere, coprire e proteggere (i ladri, non le istituzioni i cittadini i correntisti lo Stato e via dicendo…..). Se per Voi, Consob, e mettiamoci anche ABI, è così possiamo anche farne a meno, da ….. ieri !!!

Auguri per il 2020 (che qualcuno abbia il coraggio, la capacità, la volontà e la forza per RIBALTARVI TUTTI !!!!).

