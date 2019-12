LE DUE ITALIE INCOMPATIBILI!Ecco perché bisogna arrabbiarsi quando poi si vedono i soldi che volano verso imprese inutili o dannose.

La manovra di fine anno è stata messa insieme e, come accade ogni volta, si parla di crescita e sviluppo. Solo che questa volta proprio non ci sono i numeri. Dei 30 miliardi stanziati, di cui metà a debito, ben 23 se ne vanno per bloccare l’aumento dell’Iva. Con quel che resta si fa poco o niente. Non solo, poiché non si è intervenuti in profondità, si sa già che l’anno prossimo si ripresenterà lo stesso identico problema.

Il buon senso vorrebbe che cose fastidiose come reddito di cittadinanza e quota 100 venissero abolite all’istante per dare un po’ di respiro al bilancio pubblico. Ma non se ne farà niente per ragioni politiche.

La crescita 2020, secondo i più qualificati centri internazionali sarà una cosa modestissima: intorno allo 0,5 per cento. E tale rimarrà anche negli anni successivi. La disoccupazione è vista stabile fra il 9 e il 10 per cento.

La sensazione è che si sia arrivati al fondo: non ci sono più riserve. Si fa poco perché c’è poco. E si cominciano a notare pasticci di programmazione. Per ora nessuno grida allo scandalo, ma è chiaro, da più segnali, che ad esempio, c’è una pericolosa mancanza di medici. Nel Nord Est li stanno importando dall’estero e in qualche altro posto stanno mandando in corsia gli studenti quasi laureati. E questo accade nella sanità del Nord, che fino a ieri brillava per la sua completezza. Non oso nemmeno immaginare che cosa accade al Sud.

Siamo cioè un paese che si sta letteralmente arrangiando, secondo la miglior tradizione italica.

Ma, nonostante tutto, conserviamo ancora delle zone di eccellenza. E, all’occasione, sappiamo fare le cose. Al Gaslini di Genova hanno appena fatto un intervento sul cuore di un bambino appena nato di rilevanza mondiale. Il Gaslini di Genova è lo stesso ospedale in cui venne portato un bambino prelevato urgentemente dai nostri piloti dello stormo 31 a Pechino, dove i medici si erano arresi, e riportato in patria attraverso la rotta polare.

Cito questi eventi per ricordare una cosa semplice, ma che spesso si dimentica. Nonostante le proteste, l’Italia ha un sistema di welfare e una sanità che nessun altro abitante di questa terra conosce. Forse si tratta del nostro bene più prezioso: chiunque si ammali riceverà cure al massimo livello. Solo che costa parecchio, moltissimo.

Ecco perché bisogna arrabbiarsi quando poi si vedono i soldi che volano verso imprese inutili o dannose.

LE DUE ITALIE INCOMPATIBILI!Ecco perché bisogna arrabbiarsi quando poi si vedono i soldi che volano verso imprese inutili o dannose. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo