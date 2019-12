Salari in aumento? Ecco perché sono solo uno specchietto per allodole

Guardando più in profondità nelle statistiche però emergono dei dati particolarmente interessanti, forse sorprendenti. Perchè come è logico l’andamento dei salari non è stato lo stesso per tutti. C’è chi li ha visti crescere di più o di meno negli ultimi 10-20 anni. E perlomeno fino al 2018 a “vincere” erano i più poveri.

Rispetto al 2000 ad avere incrementato di più i propri stipendi netti sono stati i single (qui intesi come non sposati) con un salario che corrisponde al 50% della media. L’aumento è stato del 53,8% in 18 anni. Anche guardando a chi è in coppia e/o ha figli, sono i single con figli e stipendio inferiore alla media quelli che mettono a segno gli incrementi maggiori, del 49,5%.

In generale se la sono cavata meglio coloro che hanno figli rispetto a chi non ne ha, ma la differenza non è enorme: una coppia con un stipendio medio con prole ha visto aumentare il proprio salario complessivo del 42,9%, contro il +39,6% di una coppia con salario simile. A fare la differenza è il livello dello stipendio: più è basso e maggiore è l’incremento rispetto al 2000.

Tanto che coloro che hanno visto aumentare meno i propri salari sono i single con uno stipendio che sia il 125% più alto del livello medio: qui l’incremento è stato solo del 35,7%. Ancora inferiore, del 33,4%, è stato l’aumento di coloro che guadagnano molto, il 167% della media.