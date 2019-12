Tutti i nemici di Renzi I cosiddetti “renziani”, non solo i sedicenti, non lo hanno seguito nella sua nuova avventura e, talora, sono più accaniti degli avversari di sempre. Alcuni magistrati e apparati statali lo hanno preso di mira e hanno costruito complotti veri e propri, si veda alla voce Scafarto. La Banca d’Italia non lo ama, perché ha osato toccarla. I sindacati neppure. Il compound industrial-politico-informativo di Espresso-Repubblica ne ha fatto un inchiestato speciale. Il Corriere è diventato la veneziana “buca de leon” di alcuni magistrati, che fanno pervenire allo storico giornale l’elenco dei finanziatori della Leopolda da perquisire, prima ancora che partano le perquisizioni mattutine. De Bortoli, ex-direttore del Corriere, lo ha accusato, a suo tempo, di essere un massone. I Cinquestelle e il loro house-organ, Il Fatto quotidiano, hanno costruito campagne maleodoranti contro di lui: arrogante, inaffidabile, fedifrago, avventuriero, corsaro… Come se l’insieme dei poteri costituiti – e non – si fosse compattato contro Renzi. Questo è il quadro realistico.

Come gia postato giorni fà:Finalmente si conosce il motivo vero che ha fatto scatenare la DITTA contro RENZI ed i renziani… Ci hanno raccontato che era perchè RENZI era antipatico, perchè ha fatto il Job Act, perchè voleva essere un uomo solo al comando, perchè era un pericolo per la democrazia. NIENTE DI TUTTO QUESTO! La simpatia non è mai stata una categoria della politica, il Job Act ha prodotto 1.075.000 nuovi posti di lavoro in soli 1000 giorni, l’uomo solo al comando ed il pericolo per la democrazia non era MATTEO RENZI era ed è Matteo Salvini che è stato agevolato nell’impresa dal NO al Referendum! IL VERO MOTIVO CHE HA SCATENATO LA DITTA contro RENZI è stato un motivo molto più pratico e venale! Dopo il 41% ottenuto dal PD alle europee i vari Bersani, D’Alema, Speranza, Zingaretti ecc. hanno avuto paura che il segretario, divenuto più forte, imponesse loro di portare il patrimonio immobiliare dell’ex PCI, nel bilancio del PD così come è stato fatto per il patrimonio della ex Margherita. Questo patrimonio è di circa 4-5 miliardi che vengono gestiti da decine di fondazioni prive di qualsiasi controllo. QUESTO E’ L’UNICO MOTIVO CHE HA SCATENATO LA DITTA CONTRO IL LORO SEGRETARIO RENZI, REO DI VOLERE CHE IL PD DIVENTASSE UN VERO PARTITO RIFORMISTA DELLA SINISTRA ITALIANA E NON, COME SOSTENEVA D’ALEMA, UN AMALGAMA MAL RIUSCITO! QUESTA gentucola NON HA SCATENATO IL FUOCO AMICO CONTRO RENZI PER DEI GRANDI IDEALI DI “SINISTRA” MA SOLO PER VILE DENARO… DENARO CHE OGGI E’ SALDAMENTE NELLE MANI DELLA DITTA ma il prezzo pagato è che L’ITALIA E’ ALTRETTANTO SALDAMENTE NELLE MANI DELLE DESTRE, MENTRE IL PD, per non morire, E’ COSTRETTO AD ALLEARSI CON DEI CIALTRONI CHE NELLA LORO VITA NON HANNO MAI LAVORATO!

OK SIAMO UN POPOLO DI POETI, NAVIGATORI, ECC. ECC., MA ANCHE DI GIURISTI D’ACCATTO, FORCAIOLI E PATACCARI. Gli organi di informazione riportano in questi giorni la notizia che ITALIA VIVA, prima di votare all’interno dell’apposita Commissione in merito al Caso Salvini-Gregoretti, si è riservata di esaminare con il dovuto senso di responsabilità le “carte”. In questo senso, infatti, si è espressa pubblicamente la Bellanova. In sostanza, i mass-media riportano a caratteri cubitali una “NOTIZIA” che tale non dovrebbe essere se è vero, come è vero, che ogni atto sottoposto all’attenzione dei Parlamentari dovrebbe essere SEMPRE e COMUNQUE esaminato con competenza ed il dovuto senso di responsabilità. Ciò nonostante, i mass-media puntano tutti l’attenzione su quella che sarà la decisione dei “renziani”, dando già per scontato che gli esponenti delle altre forze politiche (?) abbiano ottemperato a questo loro essenziale dovere ed emesso al riguardo un giudizio di “condanna” del Leghista, cosa che, peraltro, non è affatto avvenuta. Personalmente, non ho la benché minima conoscenza del contenuto di quelle “carte”; non conosco (se non genericamente) le responsabilità che si imputano al Cinghialotto padano e men che meno ho dimestichezza con la giurisprudenza. Nella mia stessa condizione, penso, si ritrovano milioni di italiani. Taluni, sicuramente, versano addirittura in condizioni di “ignoranza” peggiori della mia. Tuttavia, stando a quando si legge nei social ed in alcune pagine FB, grazie anche alle allusioni (spesso abbastanza esplicite) fatte in mala fede da alcuni commentatori politici, qualora gli esponenti di ITALIA VIVA non emettessero un giudizio di “colpevolezza” votando l’autorizzazione a procedere, sarebbe complice del Leghista. Leggo addirittura commenti di chi, dichiarandosi iscritto ad ITALIA VIVA (?), restituirebbe immediatamente la tessera se ciò avvenisse. Ebbene, per le ragioni anzi dette, quindi, a causa della mia riconosciuta e confessata “ignoranza” in materia giuridica e, soprattutto, poiché non ho mai fatto parte delle orde dei forcaioli, a differenza di altri (compresi molti dei troll che circolano sui social), mi rimetto serenamente a quelle che saranno le decisioni degli esponenti di ITALIA VIVA, certo che la fiducia riposta in loro non sarà delusa. Tutto ciò, naturalmente, alla faccia dei tanti “soloni” che, a prescindere, vorrebbero già vedere penzolare dalla forca il Cinghialotto padano, magari, a testa in giù. QUI LO DICO E NON LO NEGO

PS:Quando si posticipa la soluzione dei problemi, arrivando al limite massimo, non è mai un elemento né di unità di una coalizione né condizione che aumenta la fiducia nel governo. Secondo un canovaccio classico, le opposizioni deprecano lo svuotamento democratico di un Parlamento condannato ad una superficiale e caotica discussione e a delle votazioni in cui cui le mutazioni dell’ultimissimo secondo, non rendono nemmeno totalmente, chiaro cosa si sta approvando. Ma ciò che rende ancora più desolante, la mia constatazione, è che l’opposizione, quando si scambia il ruolo con il governo, cambia di ruolo ma non di atteggiamento. Forse sono un inguaribile illuso, ma continuo strenuamente a credere, che una Politica Seria Rigorosa nell’Applicazione Pratica delle Regole Democratiche e quindi rispettosa anche del ruolo dell’opposizione (fondamentale nella dialettica democratica) sia possibile! È la mia scommessa: quella che mi ha portato ad aderire ad Italia Viva. So solo che continuerò, fino che manterrò questa convinzione, battendomi per affermare la Buona Politica, che sembra non avere più domicilio, nelle Camere che formano il Parlamento. Non perché manchino in Italia persone intelligenti, ma perché nell’urna prevalgo gli scaltri disincantati, che sembrano considerare le Regole Democratiche di Rappresentanza, una retorica necessaria da proclamare, ma non da praticare! Non demordo, anche se sono deluso, perché ancora una volta sotto l’albero di Natale l’Italia non troverà questo prezioso dono. Spero nello Shock Renziano che serve all’Italia! Pazienza lavoreremo ancora più duramente, perché il Natale 2020 sia migliore di questo!

Un tizio uno dei tanti nemici di Renzi mi ha chiesto chi è Renzi!Quello che ha preso lo spread a 300 e lo ha portato a 120, quello che ha trovato il pil a meno 2 e lo ha portato a + 1,7. Poi se vuoi continuare vai su Wichipendia e clicca: quelli e quante sono le riforme fatte da Renzi nei suoi mille giorni di governo,se sei una persona seria e onesta andrai a vedere, se no?cacchi tuoi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo