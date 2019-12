CHIEDO! questo governo può durare più del non previsto

Qualche tratto di normalità trasformato in una botta di fiducia, il voto in Emilia-Romagna, la riforma fiscale, la crisi del grillismo, i consensi della Lega. Spunti per rispondere a una domanda ricorrente nelle vacanze: ma il governo dura o no?

Io non so se questo governo durerà o meno. Certo, all’indomani della nascita, i propositi di allora vengono dimenticati spesso e le liti , più o meno velate, sono sempre dietro l’angolo. Se si vuole fermare il sovranismo, il cosiddetto populismo , bisogna cambiare musica e rotta. Non è per il vero che questo governo abbia il toccasana per risolvere tutti i problemi, ma almeno su alcuni punti ci deve anche provare.. In particolare per i provvedimenti di carattere economico, compresa la riduzione della pressione fiscale, bisogna agire, perché con l’attuale legge di Bilancio, che si sta approvando, le tante tasse tra le pieghe non possono essere condivise. Poi sarebbe ora di sbloccare i cantieri, di dare una spallata alla burocrazia imperante e di mettere in campo una nuova legge elettorale. Certo è che se l’obiettivo è quello di vivacchiare o di arrivare all’elezione del nuovo presidente della Repubblica con l’attuale Parlamento non ci siamo proprio.

Se il presidente del consiglio è un primus inter pares e il primus fa il sensale fra 4 parti ma , at least, non deliba nessun dossier politico ma offre solo cronogrammi che riecheggiano,oggi sinistramente, i lodi Tayloristici del 1911, i pares e i sub-pares su cosa operano in cascata? Forse sui “tempi e metodi di Trilussa” ! : come da esempio sul ponte che “Bandiera bianca” sventola in merito al sottosegretario Buffagni. Qui più che alle comiche finali, che se buone sono senza tempo, siamo al Fordismo di Appula-Montegrano di 1 secolo fa

