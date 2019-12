ALLEANZA FORTE PER PROSEGUIRE LA LEGISLATURA FINO A SCADENZA NATURALE.

Non condivido l’analisi di Massimo Giannini quando definisce i militanti di ITALIA VIVA ” SCAPPATI DI CASA “. Come ben sa Giannini la situazione politica all’interno del PD era arrivata ad un punto di non ritorno ed è stato un fatto positivo per l’intera sinistra che i RENZIANI abbiano deciso di formare una nuova aggregazione politica chiamata ” ITALIA VIVA ” rimanendo all’interno della compagine governativa.

Per quanto riguarda la durata del Governo il leader di Italia Viva ha affermato, a chiare lettere, che non ha alcuna intenzione di procurare le elezioni anticipate.

Secondo RENZI la legislatura deve andare avanti a scadenza naturale e deve eleggere il Presidente della Repubblica ( mi piacerebbe che venisse confermato SERGIO MATTARELLA uno dei migliori Presidenti della Repubblica che l’Italia abbia mai avuto ).

Relativanente a Conte, l’attuale Presidente del Consiglio, non credo che possa essere un punto di riferimento per i progressisti.

Non si possono dimenticare le frasi sul Populismo, sul Giustizaliamo, sulla Diciotti, sul Reddito di cittadinanza, su Quota cento etc.. Concordo con l’analisi di Massimo Giannini quando afferma che il Paese merita un’alleanza forte e scrive che sta al Governo giallorosso intercettare e dare risposte credibili a questa Italia che non si rassegna al declino e al destino.

I Partiti al Governo trasformino la coalizione in alleanza e il contratto in politica del fare (esempio ITALIASHOCK)basta leggi populiste ma leggi per la crescita per il lavoro per il bene del popolo ITALIANO,questo serve per proseguire agevolmente fino al termine della legislatura. Buon lavoro a tutti i protagonisti. Speriamo in bene.

COSA INTENDI CARO GIANNINI CON ALLEANZA FORTE! SE E UN ALLEANZA PER IL FARE,BEN VENGA,METTETEVI ATTORNO AD UN TAVOLO E STABILITE LE COSE PRIORITARIE DA FARE.SE TROVATE UN ACCORDO BENE,ALTRIMENTI TUTTI A CASA,E SPERIAMO CHE GLI ITALIANI ABBIANO CAPITO CI E CHI CI PORTA ALLO SFRACELO. ultima modifica: da

