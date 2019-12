LA (pessima) STRATEGIA COMUNICATIVA DEL PD.

Ora, se non si fosse capito dalle ultime tornate elettorali, la maggior parte degli italiani NON VUOLE il PD e i suoi al governo. Il PD non si rassegna e cerca in tutti i modi di tornare in auge, non rassegnandosi a capire che é finito, ma é ben consapevole del rigetto che ormai suscita in una grande fetta della popolazione. Anche perchè di sinistra non ha nulla, ma son tutti ex-democristiani. Quindi, PENSATONA! Per prima cosa alleiamoci con quelli che fino a ieri chiamavamo grullini e dai quali venivamo chiamati pidioti e torniamo al governo. Contrordine, kompagni. Poi non facciamo più comparire il simbolo del partito nei cartelloni elettorali, anzi, facciamolo vedere il meno possibile. Usiamo, inoltre, un bel “verde Lega” per le scritte. Secondo: non parliamo più di migranti. Dopo che ci hanno sfracassato i cosiddetti per ANNI, da Bergoglio a Mattarella, alla Boldrini, a Saviano, a Lerner e a qualunque esponente piddino, TUTTO TACE. Non si hanno notizie degli sbarchi, il Papa muto, Mattarella pure, Boldrine varie anche. In tv poco o niente. Terzo: inventiamo e finanziamo un gruppo “spontaneo” che ricalchi i movimenti di piazza dei 5stelle. Usiamo parole d’ordine a raffica in modo da inebetire gli sprovveduti e far loro credere che ci stiano a cuore certi valori, mentre intanto sosteniamo il capitalismo e l’alta finanza globale con il Mes . Diciamo spesso “fascismo”, “razzismo”, “odio”, ma anche “solidarietà”, “accoglienza”, “tolleranza”. Diamo addosso sempre e comunque a Salvini, a prescindere. Mettiamo a parlare gggiovani e soprattutto donne col velo. Cantiamo ovunque Bella Ciao. Poco importa se dei lavoratori non ce ne frega nulla.. OH, CIELO! Ci è scappata troppo spesso la frase “NOI PRETENDIAMO”, e anche “VOI NON AVETE IL DIRITTO”, ma non se ne accorgeranno, no, sono inebetiti dalle parole d’ordine… OH, MAMMA MIA! Hanno scoperto che le e-mail di convocazione delle Sardine le manda il PD, ma non importa….POI AGGIUNGIAMO A TUTTO Ciò! Il coordinatore della segreteria nazionale del Partito Democratico, guidata da Nicola Zingaretti con incarico alla segreteria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria Martella vuole chiudere Il Foglio. Neanche la faccia ci mette Zingaretti per le sue sporche manovre! Subdolo e vigliacco.Ma gli italiani ci cascheranno lo stesso? IO INVECE SPERO NON CI CASCHIAMO,ma tranquilli. Ecco. Avvaletevi di addetti alla comunicazione più validi: se proprio dovete manipolare la comunicazione di massa, almeno fatelo fare da uno bravo. E, suvvia, cambiatele quelle due consonanti: invece di PD scrivete direttamente DC, che ci vuole! e basta con la scusa che Renzi non fa cose di sinistra! voi fate cose di estrema destra dittatoriale.NEGARE NASCONDERE SFUGGIRE PER NON FARE.

