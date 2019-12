Un tentativo che non riuscirà per colpire il Foglio e cercare di chiuderlo. Un giornalista già consulente di Vito Crimi, indimenticabile maestro e padrone per un anno e mezzo dei contributi per l’editoria in area governativo-grillina, ha anticipato ieri via blog una decisione del Dipartimento, di cui è direttore il dottor Ferruccio Sepe e responsabile politico il sottosegretario Andrea Martella: la decisione è di escludere il Foglio dai contributi all’editoria per il 2018, segnalata nel sito della presidenza del Consiglio. La motivazione non è chiara.

“Il Foglio”, quotidiano eccellente da tutti i punti di vista. Una pietra miliare nel panorama piuttosto desolante della stampa italica. Tutta la mia solidarietà di lettore. La decisione di escludere “Il Foglio” dai contributi per l’editoria è da contestare a tutti i livelli. C’è da sperare che qualche parlamentare sollevi in tutte le sedi la scelta di una discriminazione verso un giornale controcorrente e di alta qualità redazionale.

Il Foglio si distende naturalmente sopra tutti gli altri a cui, le sue pagine, fanno effettivamente ombra. Certo che può dare fastidio, ma sono cose da concorrenza e non da organi dello Stato. Immagino che la carica di direttore lasciata da Ferrara abbia illuso parecchi, mentre si sono poi trovati un Cerasa altrettanto bravo. E allora via con le manovre che, chissà come mai, vengono naturali a chi, della giustizia, ha uno strano parere. Il Foglio non sarà bruciato da nessuno.

E’ l’unico giornale vero che leggo. Gli altri, quelli di proprietà dei “Padroni del vapore”, come li ha chiamati Ernesto Rossi nel suo famoso libro con la foto del Duce in copertina, al massimo meritano la lettura dei titoli ai quali, mai corrisponde quanto è scritto nell’articolo. In alto i cuori Sarò con voi nella battaglia della libertà di stampa che è battaglia per la democrazia. Solidarietà piena all’amato Foglio che, per me, è come Il Figlio.E l élite del giornalismo democratico.Ma per loro i (grulli). La parola “elite” oggi è bestemmia. Ma perché? Per “élite” viene intesa quella fetta di popolazione dedita allo studio, all’approfondimento e alla fatica della ricerca, e alla pretesa giusta di richiedere competenza nell’approccio con strategie e problemi. Questo giornale è una spanna sopra la media giornalistica: acuto, critico e spesso inedito nelle sue argomentazioni. E’ fin troppo ovvio che sia diventato nemico dei rancorosi analfabeti improvvisati manovratori.

Chissà perché penso che questa guerra la Foglio derivi dal fatto che ,assieme al Riformista, e’ l’unico giornale che non si e’ omologato agli altri nello spandere fango su Renzi e Italia Viva, mantenendo un minimo di obiettività e non trasformandosi in una pagina di gossip scadente.

Chiediamo alle sardine cosa ne pensano? Così per lo meno ripuliamo l’aria dalle allucinazioni del nostro Pachiderma. Chiudere il Foglio significa spegnere l’ultima luce rimasta accesa in Italia. L’attacco al Foglio è una dichiarazione di guerra contro l’Etica, che nel giornalismo è di casa solo nel Foglio. Soprattutto ahimè: è un attacco all’unico giornale in Italia che racconta la verità su Israele, e non le ubiquità bugie. Il più grave danno e unico successo del Socialismo, è stato la diseducazione delle masse, dai banchi di scuola alle cattedre universitarie, dagli scranni parlamentari a quelli tribunali. Siamo Pirro, nella sbornia credevano la Guerra vinta, ma è tutta ancora da combattere, e col Muro abbattuto l’Europa si è assediata da sola.Avanti popolo alla riscossa, dei farabutti ……… Non credo che il Foglio sia un giornale dell’élite, e quindi il richiamo sarcastico alla canzoncina del popolo oppresso dal governante di turno mi sembra che calzi per protestare nella questione richiamata. Auguri per la verità e la libertà di un grande giornale.

Pieno e incondizionato sostegno al Foglio e a tutti i suoi giornalisti, artefici di un giornale straordinario di cui mi fregio di essere da sempre fedele lettore. Coraggio Direttore, tutti i Foglianti sono con Lei in questa battaglia. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo