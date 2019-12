Prescrizione, il trionfo della repubblica penale

L’abolizione della prescrizione è un orrore etico e giuridico. La presunzione di innocenza viene rovesciata nella presunzione di colpevolezza. La pervasività del diritto penale sta distruggendo tutte le altre forme di illiceità.

Chi difende l’abolizione della prescrizione, riforma Bonafede, che scatterà il primo gennaio? Prescindo dalle forze politiche e penso alla società. Qui, soprattutto la magistratura e qualche autorevole, ma algido giurista, esemplare Stefano Passigli, sul Corriere della Sera di qualche giorno fa. Siccome considero quell’abolizione un orrore etico e giuridico, e invito alla lettura dell’esemplare Manifesto dell’ordine degli avvocati penali, provo a spiegarmi le ragioni di queste rilevanti adesioni.

La magistratura: nella sua maggioranza, essa rovescia la costituzionale presunzione di innocenza in presunzione di colpevolezza, facendo tutt’uno, con poche eccezioni, con il circolo mediatico-giudiziario che più che mai impazza in Italia, distruggendo uomini e cose. L’autorevole giudice Davigo ha avuto il coraggio di rendere esplicita questa posizione che è nervo e sangue di un movimento come quello chiamato Cinque Stelle, una tragica farsa tutta italiana. Se questo è lo spirito con cui agisce la parte più attiva e politicizzata della magistratura, si intende bene la ragione della sua appassionata difesa del monstrum creato dal Bonafede.

E gli algidi giuristi? Eccoli dire, ma guardate a Francia e Germania, come lì la cosa è regolata, e comunque ci sarebbe da discutere! Francia e Germania? Ma quelli sono paesi civili, noi siamo diventati dagli anni di Mani pulite una repubblica penale, dove la pervasività del diritto penale ha distrutto tutte le altre forme di illiceità. Non esiste più l’illecito amministrativo. Un potere neutro pretende di dare legittimazione alla decisione politica. L’ordine giudiziario penale pretende rifare la storia politica d’Italia. La barbarie avanza, Ora stiamo per darle un’altra arma. E dell’anonimo individuo presuntivamente innocente?

Si può dire con Franz Kafka che qui da noi “una gabbia va in cerca di un uccello”.

