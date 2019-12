Un mondo confuso nella percezione dell’iniquità.

Stiamo bene o stiamo male? Economisti sensati dicono una cosa, i teorici dei gilet gialli un’altra. E anche Draghi s’è fatto venire qualche dubbio. Servirebbe una gigantesca operazione verità.

Stiamo più che bene! E stanno bene soprattutto chi si erge a paladino delle persone che sono in povertà. Costoro ,no i poveri, ma i paladini fanno le rivoluzioni per il diesel che serve ad alimentare i loro SUV,come afferma lei direttore. Confronti con le rivendicazioni del passato mi vergognerei solo ad immaginarli, figuriamoci a farli. Ma al bene e al di più non c’è mai fine ,che mi sento di richiamare come contrappasso al peggio.

Se uno vale uno, la meritocrazia diventa il male dei mali, il Satana dei nostri giorni con piazze piene di gilet variopinti e chiese vuote. Come scriveva Prezzolini governo e governanti sono oggetto di invettive e maledizioni quotidiane, per non dire di odio, ma contemporaneamente a questa incarnazione del male si chiede la soluzione di tutti i problemi soprattutto materiali. A gradisse, come dicono a Roma. In attesa che Istat ci aggiorni , scientificamente, sul nostro livello di felicità. Questione di paniere? La confusione generata da false teorie, da visioni troppo elogiative o troppo pessimistiche, da bisogni ed esigenze della massa, che , spesso non sono elementari, ci sta conducendo verso uno smarrimento totale del senso della realtà, “du sens de l’effort”. Occorre,che si affermi o invoca, una “gigantesca operazione verità”.

La verità sfrondata del suo significato assoluto. Il materialismo, più o meno scientifico, è una visione, un progetto collettivo che ha il suo contrappasso nel moltiplicarsi degli individualismi. Nessuna rivisitazione, nessun aggiustamento, ri modellazione di Karl Marx e di Adam Smith potranno sfociare nel “panem et circences pro omnibus” Non si scappa, sia che prevalga l’economia, sia la politica. La vita è meravigliosa: è un tutt’uno col fascino irresistibile e necessario di tentare di realizzare l’irrealizzabile. Se vi rinunciassimo, cosa rimarrebbe?

Un mondo confuso nella percezione dell’iniquità. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo