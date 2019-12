Dai gilet gialli alle sardine al BUZZURRO RACCONTA BALLE e Grillo schierato contro il grillismo è lo show più bello del 2019 “Abbiamo esagerato un pochino”. Viva l’anti vaffa day del comico genovese che adesso vuole provare a salvare l’Italia dalle isterie della politica anti casta.Abbiamo un po’ esagerato”. L’anno che si sta per chiudere – questo “bellissimo” 2019 pronosticato dodici mesi fa da Giuseppe Conte, che aveva però dimenticato di specificare che il 2019 sarebbe stato un anno bellissimo sicuramente per lui e un po’ meno per il resto degli italiani – se ne va portandosi via un’infinità di immagini significative.

Un popolo che un quarto è grillozzo un quarto è salvinista e un quarto non sa che pesci prendere e un quarto non pensa minimamente di votare che altro può desiderare dalla vita ,forse un Amaro lucano.

Un paese che si struttura politicamente verso un BUZZURRO RACCONTA BALLE.E con ossequio alle battute di un comico più che da operetta è da bar dello sport . Quando Grillo passò dalla buffonesca presa per il sedere della politica alla predicazione politica gli italiani invece di prenderlo a pernacchie gli affidarono lo scettro del vate si auto inflissero la condanna a minus habentes desiderosi di essere guidati non da uno statista ma da un guitto. Ma cheie frega agli italietti sono come il misirizzi anche quando si ribaltano tornano sempre in piedi e non a caso il resto del mondo li ammira per questo e non solo per le eccellenze.Un pò pezzenti e un pò sovrani.

Lo show è bello perchè, imperterrito, sfidando ragione e ridicolo, si ripete da secoli: è lo specchio di cinquanta milioni di persone che non sono mai riuscite a prendersi sul serio. Di desiderio in desiderio, di sensazioni in sensazioni, di inganni di se stesso come cifra comune e perenne interpretazione personale di ogni accaduto. Ci siamo sempre mossi rifiutando la responsabilità di scelte comuni. l bello è che presi uno per uno siamo tra i migliori del mondo. Abbiamo, politicamente e d culturalmente passato secoli a dividerci. La brava gente non ha il concetto del “fare squadra”. Però ce la siamo sempre cavata.

Un popolo che un quarto è grillozzo un quarto è salvinista e un quarto non sa che pesci prendere e un quarto non pensa minimamente di votare che altro può desiderare dalla vita ,forse un Amaro lucano. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo