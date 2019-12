Ponte Morandi.

BENETTON.Di Maio: “L’unica soluzione è la revoca della concessione. Conte e io siamo sulla stessa linea”. Il Commissario Bucci: “A maggio forse la prima auto sul nuovo ponte” Ma per Di Maio il nemico è sempre Benetton. Che con le concessioni autostradali non ha nulla a che fare, se non per il fatto che possiede il 30% di Atlantia, che a sua volta possiede l’88% di Austostrade per l’Italia, che è la sola e unica concessionaria del tratto autostradale dove insisteva il ponte Morandi.

Il 30% dell’88% fa il 26,4%. Se Di Maio è davvero convinto che col 26,4% si è proprietari di Autostrade per l’Italia, come si spiega che col 33% (oltre 6 punti in più!) i cinque balle non riescano a governare da soli l’Italia?

L’inadeguato capo politico del partito M5S (maggioranza relativa in parlamento) deve decidersi:

O la rescissione contrattuale è una revoca politica e allora vada avanti come un treno pronto a pagare il dovuto pur di tornare a far gestire ad ANAS le autostrade;

O la rescissione è una conseguenza tecnica dell’accaduto e allora la smetta di blaterare parole al vento, taccia e lasci i dirigenti “pubblici” – se non erro le autostrade appartengono ad ANAS – liberi di tutelare al meglio (scegliendo tra revoca, revisione contrattuale, richiesta danni, ecc) gli interessi dell’ente per cui operano e quindi per la P.A..MA!Il bello è che tutta la struttura pubblica, dal Ministero ad Anas fino ai vigilanti che non hanno vigilato rimarrebbe al proprio posto. Perchè la richiesta di rinforzo dei tiranti che hanno ceduto ha girato per due anni per gli uffici del ministero?

E cosa mi dice di un articolo di un noto professore univrsitario in ingegneria delle costruzioni che spiegava gli enormi problemi presenti e futuri del Morandi. E che andava sostituito, e non alle calende greche.

Peccato che secondo gli espertissimi ingegneri pentacazzari contrari al progetto della Gronda dovesse restare lì altri 100 anni senza particolari problemi.

Questa dichiarazione, senza interessi in quanto antecedente di parecchio al disastro, è pericolosissima per le nostre tasche. E non era affatto infondata. E Aspi lo sa. E’ bene che anche al MIT se ne ricordino.

PS:Quello che è successo sul Ponte Morandi è un fatto gravissimo. Ma annunciare sfracelli non serve a niente, perché messo in croce il capro espiatorio, poi alla fine tutto andrà avanti come prima. Quì c’è di mezzo una Società che ha mirato a fare solo profitto e che per quello che è successo deve pagare fino all’ultimo soldo. Ma devono pagare anche i funzionari che non hanno attivato i dovuti controlli, contribuendo non poco all’accadere del funesto evento. Ora siamo tutti concentrati sui Benetton che sicuramente da azionisti di maggioranza hanno una colpa in elegendo, avendo contribuito non poco alla scelta dell’amministratore delegato. Ma anche l’amministratore non è meno colpevole dei Benetton, come non sono meno colpevoli quei funzionari pubblici che dovevano controllare sulle manutenzioni.Insomma non affrontare dal verso giusto la questione, servirà solo a creare maglie grosse e larghe da cui poi sfuggiranno persone non incolpevoli su quanto accaduto sul ponte Morandi.

La gravità di quanto è successo è immensa e in nessun modo rimediabile. Ogni iniziativa che sia volta a rendere meno ingiusta la sofferenza dei parenti delle vittime è, e deve essere, accettata. Però, se io affido ad una qualsivoglia impresa, la costruzione o la gestione di una mia proprietà, sarò io a salvaguardare il mio bene con personale e mezzi idonei a farlo. Sarà una o più persone di mia fiducia che vigileranno che tutto si svolga come da doveri contrattuali. In breve: la vigilanza del rispetto del contratto doveva essere dello stato, cosa che, come minimo, è stata certamente carente, se non colpevolmente collusa. Ora che lo stesso stato lanci le grida di vergogna nei confronti delle imprese affidatarie a me suona un poco di manicheo. Ciò detto, ribadisco tutta la vicinanza possibile alle vittime ed ai loro cari.

Non capisco tutto questo ”acredine”, di Di Maio verso autostrade, io inviterei lui a lavorare affinché il gestore Autostrade( G.Benetton ) si senta + responsabilizzato, al controllo della rete ( ergo imponendo dei paletti di spesa in relazione agli incassi )

