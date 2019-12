Che “Il Foglio” viva ma che il suo caso stimoli una operazione di verità

Il sistema di finanziamento pubblico agli organi di stampa è sicuramente da rivedere. Manca, per esempio, un sistema che permetta di punire chi diffonde notizie false, odio ed altre piacevolezze fasciste, e che permetta di premiare chi coltiva verità ed onestà.Esempio chi va blaterando! Perché dobbiamo finanziare un giornale che riesce a vendere a malapena qualche migliaio di copie al giorno ?? AMICI Chi l’ha detto che il Fatto Quotidiano non percepisce finanziamenti? Lo.stesso attualmente vende le stesse copie del Foglio come fa a pagare tutti i dipendenti e le denunce che arrivano a Travaglio da parte di tutti?

Tuttavia, si tratta di una tempesta in un bicchier d’acqua: sessant’anni di scuola dell’obbligo, di democrazia, di televisione di stato e di finanziamenti pubblici alla stampa NON sono riusciti a trasformare l’Italia in un paese civile (cioè antifascista, tollerante, etc.). Non ci riusciranno nemmeno finanziamenti alla stampa può abbondanti e/o più mirati di quelli attuali.

Forse la questione andrebbe posta nei veri termini della questione, cioè i SOLDI PUBBLICI. I giornali portano avanti idee e interessi politici di parte, e in ciò nn trovo nulla di scandaloso, lo scandaloso è la PRETESA di soldi PUBBLICI !!!! Se li facciano dare da coloro che rappresentano, ps oggi con internet chiunque può esprimere gratuitamente le proprie idee, democraticamente e gratisssssss, la sensazione è che dietro la parola DEMOCRAZIA ci sono giornalisti che pretendono stipendi da calciatori a carico di Pantalone, il sig. Cerasa, che fra l altro peraltro mi piace molto ciò che scrive, quanto guadagna ???

Il Foglio vivrà, ma solo se commercializzato in rotolo e privo di quel fastidioso e antigienico inchiostro.

Pur con tutto il disprezzo per i cinqueballe, i finanziamenti all’editoria sono una vergogna da cancellare. Nell’interesse dei giornali, innanzitutto, se vogliono che nessuno dica che servono un padrone. E dei lettori, che come sola arma per chiudere un giornale (a meno che non se ne voglia incendiare la sede, come «L’Avanti» nel ’19) hanno (dovrebbero avere) quella di non comprarlo.

Chi tira in ballo la libertà di stampa non è che un disonesto cialtrone. «L’Unità» è nata senza finanziamenti, sostenuta dai lettori paganti, da chi ci scriveva e dai militanti che la strillonavano in piazza. E se questo si poteva fare nel 1924, ancor più lo si può fare adesso, con il web che consente di esprimere gratuitamente il proprio pensiero anche a chi di pensieri non ne ha mai avuto.Chi vuole i lettori se li deve conquistare.

Che "Il Foglio" viva ma che il suo caso stimoli una operazione di verità

