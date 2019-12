Di sciocchi pettegolezzi sono abili nel gonfiarli, quando si tratta di commentare cose serissime, tutti si defilano per non compromettersi! Questa è la stampa signori

Vi rammento sullo stato della nostra “informazione” politica: «Riemergo da un giorno di letture e mi imbatto nel tg la7, costruito per circa due terzi su non notizie relative ai pentacazzari, spacciate per attualità di giornata. Il lisergico mondo dei tossici della politica italiana» Forse, per migliorare la situazione, sarebbe sufficiente accettare questo suggerimento «Sarebbe un mondo migliore se, prima di schierarsi per simpatia a favore di questo o quello, prendendo per buona la versione fornita, i più decidessero di esprimersi solo dopo aver approfondito ogni questione.»

Ma un vero grande Giornalista, so che per quelli che rubano ed i loro complici un simile e veritiero articolo manco lo leggono, ma finalmente un giornalista a caccia della verità quella vera non quella dei vari travaglio, Formigli, Del Pietro, Telese e cognata,la sette, la Rai, parte deviata della magistratura, insomma è diventata una battaglia tra un uomo SOLO ed un ammasso di delinquenti uniti tra loro al solo scopo di curare i loro interessi senza curarsi degli interessi degli Italiani chi vincerà? Sara una dura battaglia, ma alla fine non vincerà questa gentaglia, di questo ne sono certo.

Per fare questo è necessario restituire credibilità alla politica, sostituendo le chiacchiere da una campagna elettorale permanente ad un agire responsabile. Questo risultato è possibile, consentendo la governabilità del Paese alla forza politica che prende mezzo voto in più degli altri, senza costringere le varie forze politiche ad “alleanze innaturali”. Chi vince governa e si assume le responsabilità delle chimere che ha promesso prima. Solo per notizia, voglio ricordare che i nostri disastri, come i vari Giggino in circolazione, sono nati con l’esito della mancate riforme e quindi dalla sconfitta al Referendum del 4 dicembre 2016. Da lì bisogna ripartire!

Di sciocchi pettegolezzi sono abili nel gonfiarli, quando si tratta di commentare cose serissime, tutti si defilano per non compromettersi! Questa è la stampa signori

