Fioramonti lascia il ministero dell’Istruzione: “Serviva coraggio”. “Chi lo ha non fugge”

Quello che critico io non sono le dimissioni ma l’aver messo sul piatto le dimissioni se non avesse ottenuto i soldi che voleva.Tutti ministri vorrebbero tanti soldi per far bene il loro lavoro e risolvere i problemi del comparto di cui si occupano.Si devono dimettere tutti i ministri che non hanno trovato riscontro nei numeri che avevano chiesto? Lo trovo un modo infantile,al pari dello sciopero della fame del politico,dove si porta via il pallone come Caruso Pascoski quando le cose non vanno come si vuole.I soldi sono il frutto di mediazioni e discussioni alle quali anche lui ha partecipato come Ministro,quindi quello che ha ottenuto è la volontà della maggioranza che lui rifiuta,ma che avrebbe accettato se avesse avuto la sua stessa posizione.Quindi che discuti a fare mi chiedo se accetti solo la tua posizione?? Merito alla coerenza,ma la coerenza ci dice solo che ha fatto quello che aveva detto avrebbe fatto,che non vuol dire che sia la cosa più intelligente o la cosa migliore o la cosa più coraggiosa.Ha mantenuto una promessa e questo gli fa onore,ma attribuirgli di più per il suo gesto mi pare un regalo giustificato da nulla.L’Italia si augura un nuovo Ministro che con coraggio lavori con i soldi stanziati usandoli al meglio per i nostri figli. Sono decenni che tutti i cosiddetti politici affermano che l’istruzione, la ricerca e l’innovazione (il trasferimento di una scoperta dalla scienza alla tecnologia) siano il volano dello sviluppo del nostro paese. E’ anche vero che la maggior parte dei politici successivi a Berlinguer, non sanno questo che dicono.

Di certo quel ministero è di peso anche se in Italia non gli viene data la giusta importanza. Da lì esce la futura classe dirigente e visto quella attuale che c’è in politica fare uno sforzo per finanziare la scuola mi parrebbe la cosa migliore.

NON SONO DI PARTE ANZI MA! Per prima cosa onore alla serietà, alla preparazione e alla coerenza del ministro Fioramonti. Scorrendo i commenti posso dire che una bella maggioranza dei commentatori non ha nemmeno avuto la correttezza di informarsi sui punti del programma del ministro Fioramonti, punti sicuramente ponderati ed analizzati nel precedente periodo in qualità di viceministro dell’Istruzione nel governo Conte 1. Documentandosi sui punti del programma, ogni mente libera da slogan ruttati, avrebbe capito che questi primi interventi proposti sono tra loro coordinati e connessi per arrivare ad un livello minimo di contenuti e di funzionamento su cui impostare la rinascita di scuola, università e ricerca al livello di eccellenza richiesto dalla competizione globale, uscendo da tagli e scorrettezze apportati dai suoi predecessori dalla Gelmini (tuttora alla ricerca del tunnel per i neutrini da 45 milioni !!), in poi. Il programma del cosiddetto “Conte 2” sulla scuola non esprime altro che due brevi concetti: più risorse e tutela della scuola pubblica.

Entrando nel dettaglio : Maggiori finanziamenti alla ricerca, agli istituti di alta formazione e alle università (2 Miliardi di investimento) Maggiori finanziamenti per scuole elementari, medie e superiori (1 Miliardo di investimenti ): Eliminare le classi “pollaio” cioè troppo affollate non superando le 21 unità Andare verso a una diminuzione dei precari per il personale docente, scolastico e universitario: professori e insegnanti devono tornare ad essere figure autorevoli al centro della narrazione scolastica e di sviluppo del Paese, con una nuova dignità e un compenso economico adeguato scuola multidisciplinare con materie nuove e creative, “svecchiando” quelle tradizionali rendere obbligatorio lo studio del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile: primo step per arrivare a declinare tutte le materie in ottica di sostenibilità: dalla geografia, alle scienze, alla fisica. Procedere con l’inserimento dell’educazione civica nelle scuole con programma attualizzato centrandolo sullo sviluppo sostenibile e sulla cittadinanza responsabile in un Pianeta che soffre riferendolo all’agenda 2030 delle Nazioni Unite e traducendone gli obiettivi in un sistema coerente di insegnamenti, che metta al centro i nostri diritti e doveri verso l’ambiente. migliorare la sicurezza e la manutenzione degli edifici novità per quanto riguarda la Maturità novità circa l’abolizione del numero chiuso a Medicina. novità circa il tema dell’obbligatorietà o meno delle Prove Invalsi.

Non è questione di numeri ma di motivazioni. Molte famiglie italiane vogliono soltanto i figli promossi, a prescindere.Non si arrabbiano se i figli non sanno niente ma se bocci o rimandi i loro figli. Perché la scuola si risollevi sarebbe necessario introdurre degli esami di ingresso alle superiori e ridurre drasticamente il numero e le ore di scuola curricolari dedicate alle decine di attività “di contorno” all’attività didattica. Poi bisognerebbe introdurre la didattica basata sul sistema flipped :questo sarebbe un vero aiuto ai ragazzi in difficoltà e consentirebbe a quegli studenti che frequentano classi “difficili” di studiare, se lo vogliono, raggiungendo un livello decoroso di preparazione. In ultimo bisognerebbe passare ad una scuola superiore di 4 anni: molti allievi scelgono la scuola superiore in modo superficiale e comunque senza conoscere le materie che andranno a studiare (Tedesco, Chimica, Fisica). Il 45% dei diplomati dichiara che, potendo tornare indietro, cambierebbero tipologia di scuola. Si potrebbe creare un 5° anno per il “ripensamento” dove i ragazzi approfondiscono le materie nelle quali si sentono meno preparati (Inglese, Matematica, Fisica, Chimica, Biologia)

PS: COSTI! Già oggi l’investimento per studente nella scuola italiana (ca. 10’000 euro/anno per studente), è perfettamente in linea con le media europea. Tuttavia gli insegnanti ricevono un compenso orario tra i più elevati d’Europa che corrisponde a oltre il doppio del reddito mediano nazionale. Il che implica ovviamente che vi siano insufficienti fondi per investimenti. Inoltre, il tasso di assenteismo degli insegnanti è tra i più elevati del mercato del lavoro italiano (in media 11 giorni per gli insegnanti e 17 giorni per personale ATA) in confronto al 2% circa dei lavoratori del settore privato.

E questa cosa dello stipendio degli insegnanti come soluzione dei problemi della scuola ha un po’ stufato. Lo stipendio netto di una mia intima amica, insegnante di scuola dell’infanzia, il livello retributivo più basso fra gli insegnanti, e’, alla soglia della pensione e con 41 anni di anzianità, di circa 1700 euro. Pochi? Forse vivendo a Milano, sì. Tanti? Forse vivendo a Lecce, sì. Sufficienti comunque per farla lavorare a casa il sabato o la domenica per sistemare le produzioni dei bambini, programmare o preparare le attività. E per farlo con gioia. La dignità dell’insegnante parte dal fare bene il suo lavoro e dal rispetto che la società è capace di dare a quel lavoro. Lo stipendio è una parte di quella dignità, ma non certo il punto di partenza (nemmeno se lo dice Placido). Se lo stipendio fosse più alto non cesserebbe la guerra che alcune famiglie fanno verso gli insegnanti per “tutelare” i diritti dei loro figli. Anzi, forse uno stipendio più alto li farebbe sentire ancora più liberi di inveire e di aumentare il loro risentimento (stipendio alto, due mesi di ferie in estate, vacanze a Natale, carnevale e Pasqua…) Sarebbe come aumentare lo stipendio dei medici di PS pensando che questo impedirebbe agli incivili in codice bianco o verde di mettere loro le mani addosso per passare davanti ai codici rossi.

SI “Serviva coraggio”. “Chi lo ha non fugge”

Fioramonti lascia il ministero dell’Istruzione: “Serviva coraggio”. “Chi lo ha non fugge” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo