È cominciata la stagione del caos. Il governo sbanda come una vecchia balilla con i semiassi rotti e le ruote a terra. I ministri scappano. Ma non importa: nessuno si aspettava niente da questo Conte 2 e nessuno avrà niente. Fra l’altro non ci sono soldi. E allora perché sta in carica?

Per due motivi: consentire che sia questo parlamento a leggere il nuovo presidente della Repubblica (e non un parlamento a presumibile prevalenza leghista) e dare il tempo agli altri di riorganizzarsi.

Nella politica sono cominciati infatti i grandi lavori. I grillini, che si erano illusi di mettere su una cosa anarchica, situazioni sta, spontaneista, si stanno rendendo conto che non funziona. E così, faticosamente e un po’ controvoglia, stanno cercando di trasformarsi in un partito. Impresa non semplice con gente raccattata praticamente agli angoli delle strade e digiuna di qualsiasi cosa.

Il Pd è alla ricerca, svogliata, di se stesso. Come linea strategica ha scelto il silenzio. Sembra vivere nella speranza che accada qualcosa di buono per lui, anche se non sa bene cosa. Solo che un partito politico non può vivere nascosto dietro i cespugli.

A destra imperversa il ciclone Salvini (un po’ in freno di recente…), gli altri seguono, attoniti, meno la Meloni che già sogna ministeri su ministeri, dove infilare il suo popolo di coatti (quasi peggio dei grillini). Tutta insieme, questa destra non ha alcuna idea di gestione del paese, se non quattro scemenze che portano dritte a un’autarchia da fame e al pallottoliere.

È evidente che simile assetto della politica non può reggere una delle più grandi economie del mondo.

Deve accadere qualcosa. Le sardine non i quattro leader,ma il popolo delle sardine ne sono una spia eloquente. Ma non si vedono ancora i leader politici di domani, ma verranno e o accetteranno l’unico leader che in ITALIA CÈ,CIOÈ RENZI. E cambierà tutto.

IL CAOS Tutto appare sbagliato, ma provvisorio. ASPETTANDO RENZI CON ITALIA VIVA.

