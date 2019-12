Meno lagne sull’istruzione Si risparmia limitando gli interessi corporativi che bloccano il rinnovamento

A prima vista le dimissioni di Lorenzo Fioramonti, motivate da un mancato incremento dei fondi per la scuola, l’università e la ricerca, appaiono fondate. Sicuramente sarebbe necessario un impegno e un’attenzione maggiore per queste attività, dalle quali dipende in larga misura la preparazione delle nuove generazioni, la loro possibilità di accedere in modo dignitoso al mercato del lavoro. Però è assai limitativo farne soltanto una questione di soldi. Non è vero che l’Italia spende poco, per esempio, in ricerca pubblica

La ricerca pubblica spesso e volentieri è fine a se stessa , preoccupandosi più a difendere rendite di posizioni interne alle strutture invece di promuovere collaborazioni col mondo industriale produttivo. Beninteso ciò si può fare se si riesce però a mantenere il segreto industriale sottostante alla ricerca promossa in partnership con il soggetto privato. Va da sé che la ricerca pubblica dovrebbe essere riorganizzata partendo dalle fondamenta.

È urgente rifinanziare e potenziare il piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato con tenute track, con regole distributive che non danneggino le università de Meridione, le quali hanno urgente.bisogno di giovani altamente qualificati. Tali giovani ci sono, ma mancano le risorse per assumerli. Se poi si vuole rendere attrattiva l’università italiana, si incentivino economicamente i corsi in lingua inglese, con retribuzioni tali da attrarre anche studiosi stranieri di qualità. E si pretenda che chi s’iscrive ai corsi magistrali abbia una reale padronanza dell’inglese da poter studiare usando quella lingua.

