La grillinizzazione del Partito Democratico di Zingaretti ha ormai raggiunto livelli inaccettabili al punto che il sottosegretario all’Editoria Andrea Martella intende escludere il Foglio di Claudio Cerasa dai contributi all’editoria che riguardano il 2018 e che verranno pagati nel 2020, come annunciato sul sito della Presidenza del Consiglio.

Il Foglio sostiene che la decisione sia motivata dall’ostilità del giornale verso il primo governo Conte e di parte dell’attuale maggioranza.

“L’aria che tira è quella di un attacco proditorio a un giornale che è tra le più trasparenti macchine amministrative nel panorama dell’editoria italiana e che ha sempre avuto tutti i titoli per essere considerato in Italia e non solo in Italia, un serio giornale di riferimento per chi abbia voglia di leggerlo, cosa che avviene da venticinque anni e che non dipende se non per una frazione di un terzo dai contributi per l’editoria (il resto è il prezzo di vendita al pubblico, la pubblicità e le sponsorizzazioni)”, scrive il giornale diretto da Claudio Cerasa.“

CONTRO QUESTA DECISIONE DOBBIAMO MOBILITARCI IN RETE E FAR ARRIVARE LA NOTIZIA A QUANTA PIU’ GENTE POSSIBILE PER FAR FARE MARCIA INDIETRO AL PARTITO DEMOCRATICO DI NICOLA ZINGARETTI

La grillinizzazione del Partito Democratico di Zingaretti ha ormai raggiunto livelli inaccettabili ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo