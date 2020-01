Cambiare o morire. Il 2020 stress test per l’Unione europea.

Indebolita dalla Brexit, l’Ue è alla prova del nove sul Green deal. A Ursula von der Leyen il compito immane di convincere gli Stati membri. Sarà un anno a forte impronta tedesca. Con l’Italia ancora osservato speciale.

Più che indebolita, l’Unione esce rafforzata dalla Brexit. Un Regno Unito che è già di per sé una unione di Stati, governato dalla più grande casa regnante del mondo, dunque poco propensa a cedere sovranità, estraneo all’area Schengen come all’Eurozona, è sempre stato la più pesante palla al piede nel processo di costruzione di uno Stato federale europeo.

L’unico vero danno che la Brexit porterà con sé sarà il dimezzamento della forza militare europea che, per via dei trattati del ’47, non può disporre di armamenti e difese adeguati, con la sola esclusione della Francia. Ma anche l’improrogabile esigenza di dar vita a un esercito europeo non potrà che essere un’ulteriore spinta verso la nascita dello Stato confederale.

Anche la possibile uscita dell’Italia dall’Unione, fortemente voluta dalle forze politiche che presumibilmente governeranno fra qualche mese, non potrà che consolidare l’Unione, liberandola dal peso di un Paese irrispettoso delle regole e fortemente anti europeista.

L’Unione ha un grande futuro davanti a sé, e persone serie e competenti in grado di guidarla.

L’ormai prossima stagione costituente sarà l’occasione per porre ciascuno Stato membro di fronte alle proprie responsabilità e alle conseguenti scelte.

Purtroppo mancano due questioni importantissime all’appello.

La prima che nessuno menziona è l’assetto stesso dell’Europa,che così com’è non funziona.

Si va o no ad una Unione Federale?Il secondo aspetto è la posizione dell’Europa in rapporto con l’Africa.Se non si vuole più immigrati vivi e morti,si deve vedere cosa fare con l’Africa,non la si può abbandonare a se stessa.

I piccoli paesi stavano bene anche prima dell’Euro, noi no. Non c’è la riprova, ma senza EU avremmo da 20 anni la nostra inflazione al 20% medio. Il debito pubblico è cresciuto a dismisura prima dell’arrivo dell’Euro, con il giochino delle svalutazioni periodiche e la stampa delle lire a piacimento. L’Italia ha il suo cancro nel malfunzionamento e ruberie dell’apparato statale da sempre. 4,5 milioni di statali che rendono al 50% rispetto ad un privato ammazzano qualsiasi Stato. Se poi vogliamo raccontarci delle balle e chiudere gli occhi, è un altro discorso.

