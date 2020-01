Clima, nel 2020 vogliamo un miliardo di persone in piazza. Davanti a noi c’è un’occasione unica

Fridays For Future Italia Movimento globale di giovani

La domanda non è se combattere i cambiamenti climatici costerà (è ovvio che costerà), ma se costerà di più non combatterli: sono previsti ondate di calore e di freddo eccezionale, desertificazione, siccità (con conseguente razionamento dell’acqua, come già succede a Roma), carestie (con conseguente aumento dei prezzi degli alimentari; le api stanno sparendo, in Cina sono già sparite, e dalle api dipende gran parte dell’agricoltura), alluvioni, terremoti, uragani, sparizione di città e pianure (le città costiere e la Pianura Padana potrebbero finire sott’acqua), migrazioni di centinaia di milioni di persone (con conseguente aumento dei conflitti sociali), proliferazione di parassiti e malattie infettive (che nel caldo ci sguazzano; non solo, ma i ghiacci polari in scioglimento potrebbero liberare patogeni antichi contro cui non abbiamo nessuna difesa). Il clima è quello che viene definito un sistema caotico, un sistema cioè in cui una piccola variazione delle condizioni porta a effetti enormi. Possiamo o subire passivamente tutto questo o cercare di combatterlo. A noi la scelta.

Non si tratta sempre di fare delle rinunce. In realtà ci sono cose efficaci che si possono fare senza queste rinunce terribili. Per esempio, io ho sostituito i prodotti bovini (carne e latticini) con prodotti avicoli (pollo e tacchino), ovini (ricotta di pecora, yogurt di capra, pecorino al posto del grana, feta) o vegetali (panna da cucina vegetale, latte d’avena). I prodotti bovini sono tra i più inquinanti in assoluto, perché più grande è l’animale e più gas serra produce, e una dieta troppo ricca di prodotti bovini (o di prodotti animali in generale) è cancerogena, quindi si preserva anche la salute se si sostituiscono in parte i prodotti animali ad es. con i legumi. Un’altra cosa che si può fare è acquistare prodotti usati o riciclati (adesso stanno venendo in commercio abiti e borse di plastica riciclata per esempio). Si possono anche sostenere associazioni come www.coolearth.org, comprando i prodotti dal loro sito o facendo una donazione per combattere la deforestazione.

Poi dico che i signori del libero mercato non sono tanto i governi né le imprese, bensì i consumatori: sono i consumatori a decidere che cosa si deve produrre. Quindi le nostre scelte in negozio hanno più impatto di quello che crediamo. Ogni euro sottratto a una produzione inquinante e speso per una meno inquinante sposta l’equilibrio. È necessaria una consapevolezza culturale del consumatore, questo è verissimo: quello che vedo è che molti hanno idee a mio modo di vedere sbagliate sull’ambiente, come “prendersi cura dell’ambiente ci condannerà alla decrescita infelice favorendo Cina e India ecc.” In realtà l’industria ambientale crea posti di lavoro e riduce i danni (anche economici) della crisi climatica. L’industria bovina ha già il destino segnato.Ciò che voglio dire è che non è impossibile risolvere in fretta il problema ambientale, ma ci vorrebbe accompagnare la transizione con un’ampia azione organizzata che tenga conto delle ripercussioni sociali.

MA.Vedo che molti commenti agli articoli sulla crisi climatica sono improntati a incredulità: “La crisi climatica non esiste, se anche esiste non è colpa dell’uomo, se anche fosse colpa dell’uomo non possiamo farci niente”. È come dire “Non vado dal medico perché tanto non ho il cancro, e se anche ce l’avessi non posso farci niente”. La scienza è la cosa più vicina che abbiamo alla capacità di prevedere il futuro, e se la scienza dice che il cambiamento climatico è un problema grave e che possiamo farci qualcosa non è intelligente non crederle. Tutti gli scienziati sono concordi sul fatto che è in atto un cambiamento climatico e che siamo nel mezzo di un’estinzione di massa. Un’esigua minoranza sostiene che tale processo non sia dovuto all’uomo, ma data una teoria scientifica troverete sempre quattro gatti che la contestano.

Tra l’altro, gli scienziati dicono che sotto il permafrost della Siberia e dell’Alaska sono sepolte carcasse di uomini e animali antichi che, una volta venuti alla luce con lo scioglimento dei ghiacci, possono rimettere in circolazione il vaiolo, l’influenza spagnola e l’antrace (una piccola epidemia di antrace di questo tipo si è già avuta in Siberia: http://www.bbc.com/earth/story/20170504-there-are-diseases-hidden-in-ice-and-they-are-waking-up). Oltre ad altre malattie sconosciute. Non è un film questo, è la realtà, sono le leggi della fisica. Se poi non ci va di ascoltare gli scienziati, allora non dobbiamo nemmeno andare dal medico, non dobbiamo usare l’auto e l’aereo (che sono prodotti della scienza) e nemmeno internet (prodotto della scienza). Meglio avere un po’ di senso della realtà, non credete?

MI CHIEDONO IRONICAMENTE!Da quale film ha estratto questo commento? Poi lei mischia inquinamento da sostanze tossiche col riscaldamento globale.

Il “film” da cui ho estratto questo commento sono le cronache dei giornali degli ultimi anni: record di temperature, razionamento dell’acqua a Roma, aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli (dovuti tra l’altro alle anomalie climatiche), alluvioni, terremoti, valanghe (tutte cose che aumentano di frequenza e di intensità a causa del cambiamento climatico), acqua alta a Venezia, salinizzazione del delta del Po, migrazioni, diffusione in Italia di virus africani portati da zanzare ecc. Sono le leggi della fisica. Quanto alle api, una causa del crollo della loro popolazione sono senz’altro i pesticidi, ma i cambiamenti climatici sono una concausa che non fa che peggiorare la situazione, quindi io non confondo cambiamento climatico e inquinamento da tossine. So che è uno scenario inquietante, ma nascondere la testa sotto la sabbia non migliora certo le cose.

Clima, nel 2020 vogliamo un miliardo di persone in piazza. Davanti a noi c’è un’occasione unica ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo