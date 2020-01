DALLA SETTA M5S ARRIVA UN PIAGNISTEO: Prescrizione, guai a chi la tocca! Tutti contro la riforma Bonafede

MA SI DIMENTICANO DI SPIEGARE IL PERCHÉ

Un problema che non viene affatto affrontato è quello del principio della ragionevole durata di un processo a cui la prescrizione è legata. Si mette in primo piano il presunto diritto all’impunità che vorrebbe preservare per se stessa la classe dirigente quando in realtà la stragrande maggioranza delle prescrizioni, ovvero quasi 100 mila su poco meno di 126 mila di quelle che ci sono ogni anno in Italia (ultimi dati disponibili del 2017), avvengono antecedentemente la prima sentenza, e quindi oltre a non essere toccate dalla riforma Bonafede, non riguardano esclusivamente chi ha i mezzi economici per arrivare al terzo grado di giudizio, cosa che a mio avviso sarebbe anche nelle facoltà di un cittadino della classe media. Inoltre mi chiedo, una volta che il reato non sarà più prescrivibile, quale sarà la sorte giudiziaria di un qualsiasi cittadino che potrebbe rimanere sotto processo per l’intero corso della sua esistenza visto che non ci sarebbe più limiti di tempo per chiudere un procedimento? A distanza di 20 o 30 anni quali nuove prove è possibile reperire e addurre per dimostrare una mia innocenza?

Se la durata dei processi penali in Italia fosse la stessa degli altri paesi europei, allora si che la previsione di una sospensione della prescrizione sarebbe di buon senso. Al contrario sospendere la prescrizione, senza prevedere contestualmente norme che possano garantire la durata ragionevole del processo, come vuole la nostra Costituzione, mi sembra tutt’altro che di buon senso, anzi un’aberrazione giuridica. le consiglio in proposito di leggere i pareri di illuminati costituzionalisti, come Sabino Cassese o Giovanni maria Flick, ovviamente ignorati , secondo i quali, appunto, in un Paese in cui i processi durano ben oltre la «ragionevole durata» statuita dalla nostra Costituzione, la modifica normativa sulla prescrizione è palesemente incostituzionale. In definitiva, il richiamo alle altre legislazioni europee è del tutto fuori luogo, perché l’istituto della prescrizione va valutato, tenendo conto della peculiarità tutta italiana della durata abnorme dei processi. E’ ovvio che in uno Stato dove un processo dura mesi e non anni, la prescrizione sia qualcosa di inconcepibile.

Se dopo la sentenza di Primo Grado il condannato impugna la sentenza e ottiene, come suo diritto sancito da una legge dissennata, il ricorso in Appello, il suo status giuridico RIMANE QUELLO DI IMPUTATO IN ATTESA DI GIUDIZIO, NON DI CONDANNATO. La fregatura è tutta qui: chi è condannato in Primo Grado e ricorre in Appello TORNA AD ESSERE INNOCENTE FINO A SENTENZA DEFINITIVA, come se il processo non si fosse svolto e la sentenza non fosse stata emessa. Per questo chi si oppone alla fine della prescrizione dopo la sentenza di Primo Grado ha delle ragioni solidamente fondate sul piano giuridico: non si può tenere un PRESUNTO INNOCENTE sotto accusa a tempo indeterminato. La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea avrebbero ragione di accogliere i ricorsi che sicuramente verrebbero presentati. La vera riforma sarebbe quella che modifica gli articoli 593 c.p.p e 348-bis c.p.c in modo da condizionare l’impugnazione della sentenza e il ricorso in Appello alla effettiva e comprovata esibizione di elementi validi per l’accoglimento dell’istanza. In questo modo la sentenza di Primo Grado sarebbe definitiva salvo accettazione del ricorso.

Il m5s fa finta di non sapere che oggi lui sta al governo ed ha in mano il Ministero della Giustizia !!! Ma a chi sta facendo opposizione, se il potere ce l’ha in mano lui ??? Appare quindi INCOMPRENSIBILE il motivo per cui non effettua quelle riforme della Giustizia che – a costo zero – possono semplificare le procedure. L’utilizzo della PEC per le notifiche è una delle riforme più semplici ed utili, ma il M5S preferisce cavalcare la DEMAGOGIA dell’eliminazione della prescrizione, in barba al dettato costituzionale sulla giusta durata dei processi. Ci penserà la Consulta a fare a pezzi la norma aberrante sull’abolizione della prescrizione, richiamando ancora una volta la CASTA politico sindacalistica sul rispetto della Costituzione e sulla giusta durata dei processi.

