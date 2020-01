Il messaggio di fine anno di Mattarella: “L’Italia abbia più fiducia in se stessa. Più spazio ai giovani, vanno pagati correttamente”Un forte invito alla speranza e alla coesione: “L’identità italiana all’estero è sinonimo di genio e umanità”. La critica alla politica: “Il futuro è adesso”. I problemi da risolvere: “Il divario Nord-Sud, il lavoro che non c’è, le forti disuguglianze, la tutela dell’ambiente”

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Un appuntamento ormai irrinunciabile per gli italiani, per fare un bilancio del 2019 e per anticipare quelli che saranno i temi dell’agenda politica e istituzionale nel 2020.

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica è ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli italiani, che ascolteranno Sergio Mattarella trarre un bilancio dell’anno appena trascorso e indicare la strada per quello a venire. Dal Quirinale e a reti unificate, il Capo dello Stato parlerà per circa 15 minuti, toccando i principali temi all’ordine del giorno e rivolgendosi direttamente agli italiani con la consueta pacatezza ed eleganza che lo hanno sempre contraddistinto e che appaiono come un vero e proprio modo di intendere la vita politica e la rappresentanza istituzionale. Il Presidente ribadirà che uno dei temi essenziali per il 2020 dovrà essere quello della coesione nazionale, precondizione per una ripresa completa del nostro Paese e per il rilancio di un nuovo patto sociale fra gli italiani. Non mancherà un riferimento alla dimensione europea, fondamentale per l’Italia anche in tempi di Brexit e nel persistere del vento del sovranismo, che rischia di sgretolare il progetto di integrazione europea che, come ama ricordare spesso Mattarella, ha garantito oltre 70 anni di pace al Vecchio Continente e permesso la costruzione di nazioni più giuste e vivibili.

#Mattarella: Incontro sovente Capi di Stato, qui in Italia, o all’estero.

Registro, ovunque, una grande apertura verso di noi, un forte desiderio di collaborazione. Simpatia nei confronti del nostro popolo

#Mattarella: La cultura della responsabilità costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi su cui si fonda la Repubblica

#Mattarella: Questo comune sentire della società – quando si esprime – si riflette sulle istituzioni per infondervi costantemente un autentico spirito repubblicano

#Mattarella: un ruolo fondamentale è assegnato ai media e in particolare al nostro servizio pubblico.

Abbiamo bisogno di preparazione e di competenze.

Ogni tanto si vede affiorare, invece, la tendenza a prender posizione prima ancora di informarsi

Ovviamente al centro del discorso anche l’identità nazionale e gli ultimi cambiamenti dal punto di vista politico, che hanno visto una grave crisi di governo risoltasi solo con un cambio di maggioranza e il conferimento di un nuovo incarico all’attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Lo dico con estrema sincerità, grande discorso del Ns. Presidente Mattarella, per la profondità ed i valori espressi: Cultura, innovazione, solidarietà e amore. Presidente, grazie di cuore.Quello che sta studiando per diventare premier, nell’ambito del programma di studi, dovrebbe imparare a memoria il discorso del Presidente Mattarella e recitarlo ogni sera prima di andare a nanna. ultima modifica: da

