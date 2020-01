Arturo Scotto (Mdp) aggredito a Venezia al grido: “Duce, duce…”. Anpi: “Prendere questi criminali”Il racconto della moglie su Facebook: “Capodanno in piazza San Marco, un gruppo di ragazzi gridava ‘Anna Frank sei finita nel forno'”. L’ex deputato: “Non sono ragazzate, il fascismo è nato così”. Tanti gli attestati di solidarietà bipartisan.Manca la bestia Salvini & camerati fascisti.Quando avrà smaltito i moijto di capodanno, ci aspettiamo le dichiarazioni del capitano gran difensore dei confini, dal divano, e gran diffusore di odio all’interno del nostro Paese !!

Nuovo episodio di violenza dovuto alla stupidità e all’ignoranza. Ignoranza, davvero, perché hanno un livello culturale di infimo grado, ignorano cosa è stato il nazi-fascismo e credono sia alla moda comportarsi da nazi-fascisti. Povera Italia! Alla nuova ministra della scuola: Rimettete in programma il periodo 1920-1945, non come appendice finale che nessuno studia mai, ma come programma di studio di un intero anno, magari condensando in pochi paragrafi il Risorgimento, ormai superato. Forse qualche giovane si renderà conto che le aberrazioni di quel periodo non erano una barzelletta, ma un’infamia.

Arturo Scotto ha usato la parola giusta.Questi individui scatenati da personaggi che usano l’odio con il sorriso in bocca sono soltanto dei vigliacchi, come lo erano i loro antenati. Chissà cosa ne pensano il Capitano e la Meloni. Tutta la mia solidarietà a Scotto e al ragazzo intervenuto per difenderlo.

Che un gruppo di persone si senta tranquillo nel gridare cori inneggianti al nazismo, all’olocausto in mezzo ad una folla in piazza S. Marco dà la misura del punto in cui siamo in Italia oggi. Chi minimizza o è uguale a loro oppure è uno sciocco. Anche I primi fascisti esattamente 100 anni venivano considerati soltanto dei ragazzacci un po’ esaltati ma innocui, poi s’è visto che orribile conseguenze hanno portato. Minimizzare questi episodi è criminale, vanno trovati e puniti severamente. Forse il fascismo esattamente come una volta non potrà più tornare… forse.Intanto però c’è quello nuovo che vuole farsi strada.

Sembra una delle tante baby gang che infestano le notti delle nostre città.”Bisogna smetterla di pensare che sono ragazzate. Sono piccoli squadristi che si fanno forza nella logica del branco. Una cosa di cui preoccuparsi seriamente. Il fascismo è nato così, esattamente all’alba degli anni venti del secolo scorso”. … E’ così, è proprio così.

Fino a quando il legislatore e la classe governante non capisce cosa sta accadendo (questi girano di notte pestando la gente a caso), non si potrà intervenire con delle norme speciali apposta per fermare questa deriva.Annullare i decreti sicurezza e mettere Salvini sotto processo: il tutto a norma di legge. Certo la repressione da sola non basta, ci vuole autorevolezza ma le gazzarre sono modo di fare politica dei razzisti e dei leghisti. Quindi lì occorre comunque intervenire. Purtroppo l’Italia non ha avuto nessun processo di Norimberga perché gli USA avevano bisogno degli ex fascisti (praticamente buona parte di italiani in parte imboscati nella pubblica amministrazione e nell’esercito) per combattere la sinistra. Per questo il fascismo non solo non è morto, ma si è pure moltiplicato in questo paese proponendosi in molte sigle, ma sempre con gli stessi contenuti avendo come obiettivo di contrastare qualsiasi progetto di estensione dei diritti e di tutela della minoranze. Una frangia va ancora in giro a randellare la gente, ma questa frangia gode di un supporto in tutta la destra italiana.

Arturo Scotto (Mdp) aggredito a Venezia al grido: “Duce, duce…”. Anpi: “Prendere questi criminali”Che assordante silenzio dalla destra… Se sia più imbarazzata o compiaciuta è a questo punto difficile da dire ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo