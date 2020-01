Fa un po’ impressione doversi occupare di Gianluigi Paragone, un povero diavolo che da anni cerca di sbarcare il lunario con la politica e il peggior giornalismo possibile. È stato conduttore della “Gabbia”, la più tremenda trasmissione tv dall’invenzione del tubo catodico.

Eppure, avrà un posticino nella storia per una battuta. Espulso dal Movimento 5 stelle, ha dichiarato: “Espulso dal nulla”.

I 5 stelle sono ormai walking dead, ma non rinunciano a far finta di essere un partito vero. In realtà, già oggi metà dei loro deputati non sarebbero più eletti, più il tempo passa, peggio sarà. Entro un anno, o anche meno, saranno del tutto scomparsi.

L’espulsione di Paragone (l’hanno scelto loro) fa solo sorridere: in realtà ha ragione lui, sono vicinissimi a essere il nulla. Niente di più di una cometa fastidiosa che ha attraversato il nostro cielo turbolento.

Ma fare finta di essere qualcosa è la loro specialità, come dire scemenze. Valga per tutti Barbara Lezzi, che vorrebbe sostituire l’Ilva con una coltivazione intensiva di cozze. Ma anche l’abolizione della prescrizione, sicuro segno di ritorno verso l’inciviltà giuridica.

Sono il nulla, ma con idee da Medioevo prossimo venturo. Anche se la cosa può far sorridere siamo davvero la patria del diritto. Se a Harvard si studia diritto romano una ragione ci sarà. Se per almeno mille anni l’economia del mondo conosciuto è stata quella di Roma e dell’Italia, una ragione c’è stata.

Ma nel momento dell’ultima grande rivoluzione industriale (quella informatica) da Bari Barbara Lezzi ci lancia un messaggio che sembra provenire da un relitto dell’Isola del Tesoro: coltiviamo cozze, conquisteremo il mondo.

ESPULSO DAL NULLA Così Gianluigi Paragone spiega la sua cacciata dal Movimento.

