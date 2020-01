Il gennaio “caldo” delle Sardine che si trasformano in movimento.IO CREDO DI PIÙ NEL POPOLO DELLE SARDINE.NON NEL MOVIMENTO DELLE SARDINE.

IL POPOLO DELLE SARDINE E UN POPOLO LIBERO E HA CHIESTO UNA BUONA POLITICA PER IL POPOLO E PER IL FUTURO NOSTRO E DEI NOSTRI FIGLI.E ALLE ELEZIONI SAPRÀ INDICARVI CHI FA UNA BUONA POLITICA,E TANTI DI VOI RIMARRETE STUPITI,PERCHÉ CHI HA FATTO E STA FACENDO BUONO O OTTIMA POLITICA PER IL POPOLO IN QUESTI ULTIMO ANNI E SEMPRE STATO DENIGRATO BOICOTTATO (PER RAMMENTARVI LA MEMORIA UNA DATA 4 dicembre 2016 NON VI DICE NIENTE)

Il gennaio “caldo” delle Sardine che si trasformano in movimento.Costituita dai fondatori bolognesi l’associazione “6000 sardine E.T.S.” con lo scopo di gestire i soldi ottenuti con la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma Ginger in vista della manifestazione di Bologna del 19 gennaio

La trafila esposta sarebbe normale; se vuoi contribuire alla cosa pubblica devi (dovresti) dichiarare cosa vuoi fare, come, con chi, in che tempi, ecc. Fino ad ora queste sardine mi sembrano aggregarsi intorno a uno stato d’animo, un umore, un sentire, intorno a tanti sottintesi piuttosto che a chiare ed esplicitate idee e posizioni; credo che già se esprimessero apertis verbis una proposta rispetto a qualsiasi cosa, emergerebbero posizioni anche molto contrastanti fra di loro (salvo quella del potenziale leader, perché il leader sa dare molto bene a ognuno l’impressione di pensarla come lui). In altre parole sono consapevoli che se cominciano a parlare invece che stare muti come pesci (appunto) nascono i problemi. E chi glielo fa fare? a loro, e ai media spasimanti, basta e avanza così. Vedremo…magari mi smentiscono e abbandonano la zona di conforto

Periodo di maghi e previsioni, ci provo anch’io ” purtroppo per loro (leader sardiniani) non avranno vita lunga” se sbaglio sarò uno dei tanti maghi, se indovino, sarò uno dei pochi che indovinano. Oramai i media lanciano movimenti e persone come un qualsiasi prodotto massmediatico, si veda il prodotto di grillo o salvini, sovraesposti mediaticamente, la cura contro il declino italiano,salvo poi trovarsi come la cura Di Bella una brodaglia contro il cancro, una cura per creduloni ignoranti e disperati.

La solita storia:prima si fonda un qualcosa….poi si nomina una persona di riferimento poi si raccolgono fondi poi si trasforma la ” cosa ” in un movimento poi il movimento diventa un partito poi il partito si presenta alle elezioni, con dei candidati forse entrano in parlamento poi iniziano a litigare tra di loro, per non dovere pagare il conto al partito poi entrano in un qualsiasi governo, dopo estenuanti ed irrealistiche trattative e non mantengono quanto promesso… perchè non hanno i mezzi per mantenere le promesse volete conoscere il finale di questa storiella ? alle successive elezioni, vengono gettati nel “fango” con le loro insegne, dagli elettori arrabbiati-fine.

E ORA INIZIANO AD ESPORSI(I LEADER SARDINIANI) Hanno sempre detto di non essere un partito. Di coinvolgere le persone con il tam tam dei social. Di non avere nessun obiettivo se non portare la democrazia in piazza. Quindi contrastando Salvini e la mala politica, opposizione! Nel tempo abbiamo scoperto che sono di sinistra, che parteggiano per i Palestinesi filo Hamas e ora che hanno bisogno di soldi!

Il gennaio "caldo" delle Sardine che si trasformano in movimento.IO CREDO DI PIÙ NEL POPOLO DELLE SARDINE.NON NEL MOVIMENTO DELLE SARDINE.

