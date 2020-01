Ma possibile che questo pischello neanche il giorno di capodanno non riesce a stare zitto e non dire caz..te. TACI! perchè ogni volta che apri bocca crei problemi e perdi voti.

Revoca concessioni Autostrade, Di Maio: “Si perdono i profitti dei Benetton? Giusto perché non hanno mantenuto il Ponte Morandi”

A parte che si parla di revoca dal 16 agosto 2018, una domanda vorrei porre al Ministro degli Esteri, Capo Politico del Partito M5S…..Ma, un minuto dopo aver tolto le autostrade ad Atlantia ( Benetton) chi gestirà le autostrade? Con quali mezzi? Con quali maestranze? Con quali fondi???? Domande a cui le dirette Facebook dei nostri leader ( destra, sinistra, non più di destra e non più di sinistra ma, semplicemente, ELEVATO) semplicemente non rispondono…….In fondo è solo il 1 gennaio 2020, vedremo se, prima del 1 gennaio 2021, Di Maio farà una diretta Facebook dove annuncerà, urbi te orbi, un nuovo “ evento storico” magari da qualche balcone tanto per dare un tono di ufficialità targata M5S.

BIBITARO DEL SAN PAOLO! Prima di procedere con la revoca della Concessione ad Atlantia, ti dovresti preoccupare su chi gestirà le Autostrade, se manterrà il livello occupazionale, se avrà la competenza e la tecnologia di gestirla (Telepass, SICVE Safety Tutor, che sono esclusiva di ASPI.ecc.) ! Quindi prima di sproloquiare a vanvera dovresti aver esaminato tutto il contesto economico, gestionale e tecnico che Lega ASPI al Gruppo Atlantia. Non vorrei che combini casini come hai fatto con i “navigator” che hai assunti (3000 disoccupati) senza sapere poi cosa fare e che stanno a fare negli Uffici privi di computer e della più elementare organizzazione.

L’ ANAS non ha servizi atti a gestire autostrade a pedaggio, che finora sono date in concessione. Dovrà perciò ricorrere all’ out-sourcing. E questo è un ottimo terreno per attività di lobbying e per mazzette. Inoltre si dovranno creare all’ interno dell’ ANAS numerosi posti di lavoro con funzioni esclusivamente amministrative e non operative. E questa è un ottima moneta per voto di scambio. Onesto, si; ***, no.

Dice Di Maio che affermare che la revoca della concessione ai Benetton porti alla perdita di posti di lavoro è una sciocchezza.In realtà chi dice sciocchezze è proprio il Di Maio Si ricordi la richiesta di impeachment per Matarella, si ricordi il brillante escursione in 2 ministeri senza aver risolto una sola crisi industriale, si ricordi l’appoggio a gilet giallli, si ricordi la figura barbina in Cina dove Macron offriva trattative commerciali ad alto livello e il nostro giggino proponeva l’imvio di una nave carica di arance.Qualcuno del suo entourage gli faccia capire che con questo modo di fare riesce a mettere solo la faccia *** Come può un Ministro parlare in questi termini? Questo ogni giorno dimostra di non avere la minima idea di cosa significhi essere un uomo dello Stato, un uomo delle istituzioni. D’altra è lo stesso che un anno e mezzo fa chiese le dimissioni del Presidente Mattarella e ora lo incensa. Dimostrando di non aver capito nulla di quanto il Presidente dice.

Ma possibile che questo pischello neanche il giorno di capodanno non riesce a stare zitto e non dire caz..te. TACI! perchè ogni volta che apri bocca crei problemi e perdi voti.

