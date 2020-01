Mattarella “L’Italia è quella dell’altruismo e del dovere. Non quella di chi truffa”. Giovani, clima, lavoro, civismo – le parole del Colle.Ma! Nemmeno un accenno alla grande operazione di Gratteri, grande speranza nell’Italia del malaffare mafioso. Ma destinata al’ inefficacia se non giustamente valorizzata e indicata a nostro esempio in primis dalla massima istitizione della Repubblica.Quanta ipocrita ingenuità! L’Italia, purtroppo, è quella dei corrotti a ogni livello! Di ieri, un procuratore che si vende per 700 (settecento!!) euro…! Domanda: si venderanno pure per cento, cinquanta o… niente? Come se non si potesse fare a meno di vendersi, di farsi corrompere! Fa curriculum?

Sono un po’ deluso: mi aspettavo maggiore incisività. Bene i giovani, bene anche altri punti, ma gli auguri sono stati troppo deamicisiani; e niente è stato detto -come invece è avvenuto per le ‘variazioni climatiche’- sulla corruzione dilagante in ogni strato sociale, niente anche sugli sforzi di una magistratura sottodimensionata nel far funzionare la legge per quanto -quella italiana soprattutto- bizantina; alcunché sugli scandali bancari, e nemmeno un accenno (i ghost writers devono essersi fusi gli occhi nel limare) al problema ancora esistente degli arrivi di disperati sulle nostre coste osteggiati da chi voleva ‘”I pieni poteri”. Vero che un presidente della Repubblica di un paese democratico deve ‘mediare’-specialmente in 20 minuti di speech peraltro registrato-, ma mi si lasci dire che con Pertini era tutto un altro mondo, ..lui dava la scossa… che magari poi non succedeva nulla (come qui, dove ognuno continuerà a vivere la sua vita prescindendo dalle belle parole del Primo Cittadino della Nazione ), ma la ‘scossa’ c’era stata. Almeno Auguri comunque anche a Lei gentile Presidente.MA! Nonostante le buone intenzioni sono parole, che alla stragrande maggioranza non importano assolutamente. Se poi consideriamo che in quella maggioranza ci sono milioni di parassiti, ai quali il discorso è rivolto, che sanno che l’impunità è la loro bandiera (grazie a chi hanno eletto) e che non sarà mai abbassata, rivolgo il mio solito appello: chi può emigri. L’Italia non è un Paese per onesti. Non è obbligatorio restare nel Paese di nascita. Se le condizioni civiche, morali e sociali sono insopportabili chi può deve andarsene. Resta chi non può andarsene ed i collusi che ci sguazzano. Che “bel” Paese….

Mattarella è un uomo di altissimo profilo morale e politico e ha fatto un bel discorso, entro i limiti richiesti dal suo ruolo istituzionale. Però un privato cittadino, che non ha vincoli dettati da ruoli istituzionali vede bene che il popolo italiano, come qualunque altro, comprende sia gli eroi che i truffatori e che semmai è accomunato da altre caratteristiche: mediamente in Italia la cultura è scarsa, si leggono pochi giornali, il tasso di laureati è basso rispetto a quello dei nostri vicini europei. Poiché siamo ignoranti abbiamo scarsa fiducia in noi stessi e ci aspettiamo soluzioni miracolose ai nostri problemi, regalate da “uomini forti” prima Berlusconi, poi Grillo ora Salvini.

Gli italiani come tutti gli ignoranti non solo sono convinti di sapere più degli altri ma danno anche responsabilità dei propri mali agli altri, proprio perché sono convinti di essere infallibili…praticamente su tutto sono come gli allenatori di calcio del bar dello sport che sanno tutto meglio degli allenatori ufficiali. Quindi basta prendere un problema qualunque, tanto nessuno capisce niente, associarlo a qualcun’altro anche senza nessuna reale connessione di causa-effetto ( sud, magistratura, sinistra comunista, destra fascista, europa, euro) che subito si trova il sostegno di italiani con la 3 media ma convinti di essere esperti di economia, diritto, storia etc Basta farle diventare vittime e loro scendono in piazza. Come le sardine…meglio le oloturie.

Mattarella ha fatto un discorso degno di una “predica” in chiesa! Il nulla infarcito del niente.Tutte frasi “fatte” da manuale ….del buon democristiano. Nulla sulle responsabilità politiche. Niente di nuovo….sotto il sole.Mattarella rappresenta perfettamente la politica “costruita” e mantenuta nelle sale del potere. ultima modifica: da

